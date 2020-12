Allegria e colore all'ospedale di Cuneo, dove i vigili del fuoco, con Abio, hanno portato i doni di Natale ai bimbi della Pediatria (VIDEO e FOTO)

Una mattinata speciale all'ospedale di Cuneo, dove alle 10 di oggi 24 dicembre sono arrivati i vigili del fuoco per una consegna speciale. Quella dei regali ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del Santa Croce.

I doni sono stati regalati da tanti cittadini. Erano presenti i volontari dell'ABIO, che hanno organizzato l'evento assieme ai pompieri. Presente anche, vestito da Capitan America, Mario Figoni, il presidente del CSV di Cuneo.

Tanta allegria e colore, che hanno allietato anche le persone che transitavano per entrare in ospedale. Non è stato possibile, ovviamente, accedere al reparto e consegnare i regali ai bambini, ma se ne occuperà la direttrice dottoressa Eleonora Tappi, che farà il giro delle stanze con il bellissimo mini-mezzo realizzato da Vilmer Piuma di Caraglio, realizzato da un carrello della spesa.

Non è voluto mancare il comandante provinciale dei vigili del fuoco Vincenzo Bennardo, così come è venuto a salutare e ringraziare anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera Corrado Bedogni.