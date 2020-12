Saluzzo: eVISO ha presentato a Borsa Italiana SpA la Domanda di Ammissione

eVISO - società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile – comunica di aver presentato ieri a Borsa Italiana S.p.A. la Domanda di Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

eVISO, con sede a Saluzzo e che ha chiuso il bilancio al 30 giugno con un valore della produzione in crescita a oltre € 48 milioni, ha sviluppato soluzioni di proprietà basate su algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale, in grado di creare valore per i propri clienti attraverso la capacità previsionale e il monitoraggio dei processi. In particolare, la piattaforma di proprietà di eVISO, che ad oggi opera nel mercato dell’energia elettrica, è in grado di svolgere attività di forecasting, ovvero previsione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda, dell’offerta e della conseguente dinamica delle principali caratteristiche del mercato indagato; esecuzione automatica ed autonoma dell’aggiornamento della struttura e dell’allocazione del valore nella filiera dei dati (data value chain) e infine analisi del profilo individuale degli utenti al fine di ottenere un sistema di pricing riferito al singolo utente.

L'operazione di IPO sarà in aumento di capitale per 8 milioni di Euro e in vendita da parte del socio Iscat S.r.l. per 1 milione di Euro (di cui 300 mila Euro per l’opzione greenshoe). Il prezzo di offerta è stato determinato in Euro 1,75per una valorizzazione pre-money della Società di € 35 milioni. L’offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri.

Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore all’offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di investitori qualificati italiani ed esteri.

La data prevista per l’inizio delle negoziazioni è mercoledì 30 dicembre 2020.

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha commentato: “Siamo assolutamente soddisfatti dell’interesse riscontrato negli incontri con gli investitori incontrati durante il Roadshow. Entriamo oggi nel vivo del percorso di quotazione su AIM Italia, una strada che abbiamo intrapreso per affermarci quale leader nel settore nell’ambito dell’intelligenza artificiale, settore in cui operiamo da molti anni e dove abbiamo già investito importanti risorse che ci hanno consentito di realizzare una piattaforma proprietaria. Vorrei ringraziare tutto il team di eVISO per il lavoro svolto, certo che il capitale umano, insieme a quello tecnologico siano la chiave per il successo di ogni progetto di sviluppo, e gli investitori che hanno creduto in noi, comprendendo l’unicità e la qualità della nostra proposta”.