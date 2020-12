Artigianato delle aree interne: un incontro sul fondo a sostegno degli 85 comuni coinvolti

Si è tenuta ieri un’importante riunione in video tra le ConfcommercioImprese per l’Italia di Cuneo, Ceva, Mondovì, Saluzzo, Cna Cuneo e l’Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo ed i Sindaci, Amministratori e Tecnici sul tema legato al “Fondo a sostegno delle attività economiche artigianali commerciali dei Comuni delle aree interne”.

Nel dettaglio, il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 dicembre, definisce la dotazione, ripartizione e modalità di accesso per le annualità 2020 2021 e 2022 nelle aree del Cuneese, Cebano-Monregalese e Saluzzese nelle quali sono 85 i comuni coinvolti.

“Si tratta – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – di un’opportunità importante per il rilancio delle aree interne delle nostre vallate, per tutto il Cuneese, trattandosi di territori “ai margini” per i quali queste azioni possono essere un segnale di forte rilancio”.