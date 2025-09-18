Confartigianato Cuneo lancia un percorso formativo esclusivo su Leadership e Management

Formazione, una parola d’ordine per Confartigianato Cuneo indirizzata agli imprenditori desiderosi di crescere professionalmente acquisendo nuove importanti competenze in un mondo produttivo in continua evoluzione.

Due i temi in approfondimento, Leadership e Management, declinati nelle loro varie accezioni e due gli appuntamenti, martedì 30 settembre e martedì 21 ottobre, presso Villa Tornaforte Aragno (via Valle Po, 1 Madonna dell’Olmo – Cuneo). Nel primo incontro si parlerà di Leadership che sappia accrescere la reputazione personale e una visione più coinvolgente, nel secondo si affronterà il Management orientato verso un sistema più efficace, in grado di sviluppare nuove progettualità in un clima collaborativo.

Per informazioni rivolgersi a Confartigianato Cuneo – Ufficio Formazione. Scadenza delle iscrizioni martedì 24 settembre 2025.

Di seguito l’intervista al direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri.