Attualità | 18 settembre 2025, 09:19

Confartigianato Cuneo lancia un percorso formativo esclusivo su Leadership e Management

In programma due appuntamenti, martedì 30 settembre e martedì 21 ottobre, presso Villa Tornaforte Aragno

Confartigianato Cuneo, immagine di repertorio

Formazione, una parola d’ordine per Confartigianato Cuneo indirizzata agli imprenditori desiderosi di crescere professionalmente acquisendo nuove importanti competenze in un mondo produttivo in continua evoluzione.

Due i temi in approfondimento, Leadership e Management, declinati nelle loro varie accezioni e due gli appuntamenti, martedì 30 settembre e martedì 21 ottobre, presso Villa Tornaforte Aragno (via Valle Po, 1 Madonna dell’Olmo – Cuneo). Nel primo incontro si parlerà di Leadership che sappia accrescere la reputazione personale e una visione più coinvolgente, nel secondo si affronterà il Management orientato verso un sistema più efficace, in grado di sviluppare nuove progettualità in un clima collaborativo.

Per informazioni rivolgersi a Confartigianato Cuneo – Ufficio Formazione. Scadenza delle iscrizioni martedì 24 settembre 2025.

Di seguito l’intervista al direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri.

redazione

