Attualità | 22 settembre 2025, 07:23

Un futuro sempre più sostenibile con CER- a la Comunità Energetica di Confartigianato Cuneo

In corso di attivazione 46 configurazioni con 24MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione

Immagine di repertorio

Prosegue con risultati molto soddisfacenti l’attività della CER-a, la Comunità energetica promossa da Confartigianato Cuneo, per mettere a disposizione delle imprese artigiane e del territorio un modello concreto di transizione energetica basato sulla collaborazione e sulla condivisione. Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta attualmente registrando un ottimo sviluppo: sono in corso di attivazione 46 configurazioni con 24 MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione.

Di seguito l’intervista al direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri.

redazione

