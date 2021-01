Il Consiglio comunale di Chiusa Pesio ricorda Don Meo Bessone

L'ultimo consiglio comunale del 2020 del comune di Chiusa Pesio, tenutosi ieri sera in via telematica su YouTube, si è aperto con un momento di ricordo per Don Meo Bessone, scomparso il giorno di Natale a causa del Covid-19.

Conosciuto e apprezzato in tutta la Granda, il sacerdote era nato in frazione Combe, proprio a Chiusa di Pesio, il 6 giugno 1948 e fu ordinato il 2 luglio 1972, dal vescovo di Mondovì monsignor Francesco Brustia. Nel 2002 il vescovo, monsignor Luciano Pacomio, lo chiamò a rivestire l’alto incarico di vicario generale, fino al mese di luglio 2018, assumendo inoltre il ruolo di rettore del Santuario Basilica di Vicoforte.

A ricordarlo con affetto il sindaco, Claudio Baudino, originario della stessa frazione e tutti i mebri del consiglio comunale che hanno osservato un minuto di silenzio per lui e per tutte le vittime della pandemia.