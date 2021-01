Gambling online, una realtà consolidata dell’economia europea

Il gambling rappresenta ormai uno dei settori economici più importanti in Europa, un gigante della finanza con un fatturato imponente e una crescita costante a due cifre.

La conferma dell’ottimo stato di salute del settore viene dalla ricerca “ Europe Online Gambling Market – Growth, Trends, and Forecast (2020-2025) ”, pubblicata recentemente da Research and Markets. Dall’analisi emerge come il gioco d’azzardo online continuerà la sua scalata nei prossimi 5 anni, precisamente con tasso annuo di crescita vicino al 10%.

Oltre all’analisi statistica e alle proiezioni per il futuro, la ricerca ha messo in evidenza i fattori chiave che guideranno tale crescita del gambling online nel mercato europeo.

Il primo fattore è rappresentato dalla capacità di penentrazione delle piattaforme di gioco relative a casinò online e scommesse sportive su internet. Per raggiungere tale scopo, gli analisti prevedono un incremento degli investimenti da parte dei brand per continuare il processo di adeguamento delle piattaforme desktop ai dispositivi mobile. La crescita esponenziale delle sessioni di gioco da smartphone e tablet ha determinato un’accelerazione nel lavoro di sviluppo di applicazioni e versioni mobile dei sti in un linguaggio Html5.

Oltre al lavoro di innovazione software e hardware, rivestirà un ruolo chiave anche il processo di promozione delle varie piattaforme di gioco sui canali digitali. Il Decreto Dignità e le linee guide Agcom, approvate da oltre un anno, hanno regolamentato la pubblicità del gioco d’azzardo sui media, limitando notevolmente la visibilità sulla televisione e internet. I pochi spazi disponibili sono sfruttati al meglio per dare visibilità a diverse promozioni dei casinò online regolamentati dall’Adm . In particolare, evidenziamo come i bonus senza deposito e i bonus di benvenuto rappresentanto attualmente la migliore forma per far conoscere un brand e allo stesso tempo uno strumento utile agli utenti per testare un prodotto.

Un altro aspetto chiave sarà la nascita di collaborazioni, partnership e fusioni tra più importanti brand internazionali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a differente fusioni tra importanti brand, tra le più note ricordiamo quella di Betfair con Paddypower, oppure Lottomatica con Microgame. L’effetto delle vecchie e nuove fusioni tra i marchi più importanti del settore permetterà al gambling online di accrescere la sua competitività e, di conseguenze, ad aumentare la sua popolarità e diffusione tra i consumatori.

Attualmente, la Gran Bretagna è il paese leader a livello europeo con oltre il 70% del fatturato globale. Alle sue spalle troviamo l’Italia, che insieme ai paesi d’Oltremanica, rappresenta uno dei modelli vincenti e maggiormente imitati dai mercati emergenti come quello spagnolo, portoghese e tedesco.