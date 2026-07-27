Peste suina africana, nessun nuovo caso in Piemonte: la regione resta a quota 823 positività

Nessuna nuova positività alla Peste suina africana (Psa) è stata registrata in Piemonte nell'ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità sanitarie. Il numero complessivo dei cinghiali risultati positivi nella regione resta quindi fermo a 823 casi.

A crescere è invece il bilancio della Liguria, dove sono stati individuati 15 nuovi casi, facendo salire il totale regionale a 1.371 positività. Complessivamente, tra Piemonte e Liguria, i casi accertati nei cinghiali raggiungono così quota 2.194.

Nel dettaglio, in Liguria è stata rilevata una nuova positività nel Comune di Genova, dove il totale sale a 308 casi, mentre le altre quattordici sono state riscontrate in provincia di Savona: dodici a Cengio, che raggiunge quota 14, e due a Varazze, dove i casi complessivi salgono a 42.

Sul fronte degli allevamenti non si registrano variazioni: restano 10 i focolai confermati negli allevamenti suinicoli.

Rimane invariato anche il numero dei Comuni nei quali è stata accertata almeno una positività alla Peste suina africana, fermo a 205.

L'assenza di nuovi casi in Piemonte rappresenta un elemento di stabilità nel monitoraggio dell'epidemia, mentre l'attenzione resta alta soprattutto nelle aree di confine con la Liguria, dove il virus continua a circolare nella popolazione dei cinghiali selvatici.