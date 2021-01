Volley femminile A1: le date dei recuperi, Cuneo in casa di Monza mercoledì 13 gennaio

Sono state ufficializzate diverse date di recuperi in Serie A1 femminile, relativi a partite non disputate nelle scorse settimane in seguito all'accertamento di una o più positività al Covid-19 all'interno dei gruppi squadra.

La Bosca S.Bernardo Cuneo giocherà mercoledì 13 gennaio (fischio d'inizio alle 17) in casa della Saugella Monza nell'incontro valido per la seconda di ritorno.

IL PROGRAMMA

10^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 18.00: Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

11^ GIORNATA

Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.30: Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

1^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 17 febbraio 2021, ore 17.30: Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Mercoledì 17 febbraio 2021, ore 18.00: Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza

2^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17.30: Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino del Bene Scandicci

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 17.00: Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

3^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 17.30: Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 19.00: Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio

4^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 17.30: Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

5^ GIORNATA – RITORNO

Sabato 9 gennaio 2021, ore 19.00: Vbc Èpiù Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

6^ GIORNATA – RITORNO

Sabato 16 gennaio 2021, ore 18.00: Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara

8^ GIORNATA – RITORNO

Martedì 5 gennaio 2021, ore 19.00: Vbc Èpiù Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara