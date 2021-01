Sbiancamento denti a led: serve davvero? E quanto costa?

Lo sbiancamento denti a led è uno dei metodi che più va di moda nel campo dell’igiene orale. Il trattamento, comodo e veloce, promette di sbiancare i denti in poche sessioni, stando peraltro comodamente seduti nella poltrona del nostro dentista di fiducia. Come funziona però questo procedimento? È alla portata di tutti? Scopriamolo insieme.

Cos'è lo sbiancamento denti a led?

Tutti desideriamo avere denti bianchi e splendenti, nessuno escluso. Un bel sorriso è il miglior biglietto da visita quando si conosce qualcuno d'altronde, e sappiamo bene quanto conti la prima impressione nei rapporti interpersonali. L’igiene orale è un argomento sempre più attenzionato negli ultimi anni: oltre infatti alla grande importanza che gli viene conferita per l’estetica del nostro viso, una scarsa igiene orale può portare all’insorgere di diverse problematiche, dalla “semplice” alitosi alla carie, gengivite o infezioni di varia natura al cavo orale.

Una buona igiene orale è però difficile da mantenere in una vita frenetica come quella che siamo portati a vivere oggi. Nasce qui il bisogno di integrare, nella nostra routine dal dentista, delle sedute di sbiancamento denti, il quale può essere effettuato con apparecchi che, tramite led, migliorano notevolmente il colore dei nostri denti.

Come funziona lo sbiancamento denti a led?

Questa tecnica viene applicata in modo su per giù identico nei diversi studi dentistici, seguendo solitamente i passi qui riportati. Va da sè che la classica “pulizia dentale” viene sempre fatta prima del trattamento, in modo da massimizzare l’efficacia dello sbiancamento denti.

La tecnica consiste nel:

valutazione del colore iniziale dei denti, in modo che il dentista possa valutare il procedimento migliore per i vostri denti;

posizionamento del gel a base di perossido di idrogeno il quale, applicato sui denti dall’odontoiatra, accelera il processo di sbiancamento

sbiancamento con luce a led, solitamente ottenuto grazie ad un laser a luce fredda, detto appunto “LED”;

il gel viene attivato, rilasciando sostanze (radicali liberi) che penetrano nello smalto, raggiungono le molecole pigmentate e le distruggono grazie a reazioni chimiche;

valutazione finale dei denti, per potervi dare tutti i consigli corretti su come mantenere a lungo i denti bianchi che avrete ottenuto.

Il trattamento è indubbiamente molto efficace: lo sbiancamento denti sarà evidente già dalla prima seduta e, seguendo i consigli del medico, i risultati saranno mantenuti dai 6 mesi fino ad un anno e anche più.

Quanto costa lo sbiancamento denti a led?

Il costo del trattamento non è purtroppo alla portata delle tasche di tutti: in media il costo di una tecnica di sbiancamento dentale professionale si aggira attorno ai 150,00 / 200,00€ per le due arcate, una somma di denaro non esigua ma nemmeno inaccessibile. È comunque opportuno informarsi sempre bene prima di eseguire il trattamento, onde evitare eventuali effetti collaterali o indesiderati.

Conclusioni

In conclusione, lo sbiancamento denti a led è efficace, sicuro e con poche controindicazioni. Il prezzo è decisamente adatto al tipo di trattamento, pertanto il risultato ne varrà senza dubbio la spesa. Peraltro, il trattamento a LED è molto più sicuro del precedente trattamento con raggi UV, i quali destabilizzano maggiormente le molecole che vengono irradiate.

Dobbiamo inoltre far notare che lo sbiancamento denti è controindicato nel caso di pazienti con ipersensibilità dentinale o in casi di grave discromia. Ecco perché è sempre necessario che vi sottoponiate a una visita preventiva, per permettere al dentista di capire se sia il caso o meno di intervenire con lo sbiancamento dentale professionale.