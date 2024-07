Caramagna, il gruppo Alpini dona 5000 euro all'associazione Nodocomix di Savigliano: "Grazie per l'aiuto e la fiducia"

Ogni anno, il gruppo alpini di Caramagna premia un’associazione benefica o di volontariato e raccoglie una somma di denaro da destinarle. Quest’anno la scelta è caduta sul gruppo Nodocomix odv di Savigliano, che svolge la terapia del sorriso, beneficiario di 5000 euro.

La consegna dell'assegno si è svolta a Caramagna, all'interno di una serata di condivisione in cui l'associazione ha spiegato la propria attività. "Le nostre attività sono sostenute da volontari ma abbiamo dei costi che dobbiamo sostenere, le donazioni come questa ci aiutano a mantenere ampliare e migliorare il nostro servizio. Tuttavia il gruppo donerà a sua volta buona parte della donazione, che sarà destinata a progetti già in studio per migliorare la degenza dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Savigliano. Sarebbero troppe le persone da ringraziare, da chi si è occupato di procurare la sala per l’incontro, da chi ha gestito la parte tecnica e anche del sindaco che ha voluto essere presente all’iniziativa. Per non dimenticare nessuno ci limitiamo a dire grazie a tutti. Non ci resta dunque che portare ai bambini ospedalizzati l’abbraccio ideale degli Alpini e della bella e generosa comunità di Caramagna, ancora 5000 volte grazie per aver scelto noi".