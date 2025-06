Come Iniziare con il Prop Trading: Guida per Principianti

Il mondo del trading online offre numerose opportunità , e tra queste il prop trading (o proprietary trading) è una delle più interessanti per chi vuole fare trading con capitali significativi, senza dover rischiare troppi soldi propri. Ma cos’è il prop trading e come si può iniziare? In questo articolo ti guiderò passo dopo passo per aiutarti a capire come funziona questo modello e come iniziare la tua carriera da prop trader in modo consapevole ed efficace.

Cos'è il Prop Trading?

Il prop trading è un’attività in cui una società di trading (chiamata “prop firm”) fornisce fondi a trader selezionati per operare sui mercati finanziari. In cambio, il trader condivide una parte dei profitti generati. In pratica, il trader utilizza il capitale della società per fare operazioni su valute, indici, materie prime, criptovalute o altri strumenti finanziari.

A differenza del trading tradizionale, dove investi il tuo denaro, nel prop trading rischi i soldi dell’azienda. Questo riduce i rischi personali ma aumenta la responsabilità e la disciplina richiesta.

I Vantaggi del Prop Trading

Ci sono diversi motivi per cui il prop trading sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra i trader emergenti:

Accesso a capitali elevati senza dover investire grandi somme personali.

senza dover investire grandi somme personali. Opportunità di crescita rapida , grazie a programmi di scaling che aumentano il capitale gestito in base alle performance.

, grazie a programmi di scaling che aumentano il capitale gestito in base alle performance. Nessun rischio finanziario diretto , poiché le perdite sono generalmente coperte dalla prop firm.

, poiché le perdite sono generalmente coperte dalla prop firm. Ambiente professionale , con formazione, supporto e regole ben definite.

, con formazione, supporto e regole ben definite. Come Iniziare con il Prop Trading

1. Impara le Basi del Trading

Prima di pensare al prop trading, è fondamentale conoscere le basi: analisi tecnica, gestione del rischio, lettura dei grafici, strategie operative e psicologia del trading. Se sei completamente nuovo, ti consiglio di iniziare con un conto demo per esercitarti senza rischi.

2. Sviluppa una Strategia di Trading

Ogni prop firm ha delle regole precise. Per superare le fasi di valutazione, devi avere una strategia stabile, coerente e disciplinata. Non serve una strategia complessa, ma deve essere testata e replicabile. Molti trader di successo si affidano a strategie semplici ma ben eseguite.

3. Scegli una Prop Firm Affidabile

Esistono numerose società di prop trading nel mercato, ma non tutte sono uguali. È importante scegliere una firm affidabile, con regole trasparenti, buone condizioni di trading e un’assistenza solida.

Un esempio consigliato è TenTrade, una società di prop trading che offre programmi flessibili, valutazioni realistiche e l’accesso a capitali significativi per trader talentuosi. Con TenTrade, puoi iniziare con un piano accessibile, superare una fase di prova strutturata e ottenere un account finanziato per operare sui mercati reali. Inoltre, il supporto e la piattaforma sono ideali anche per trader alle prime armi.

4. Supera la Fase di Valutazione

La maggior parte delle prop firm richiede di passare una fase di valutazione o “challenge”, in cui dimostri di saper gestire il rischio e ottenere profitti costanti. Di solito, ci sono obiettivi precisi da raggiungere (es. 8% di profitto in 30 giorni) e limiti da rispettare (drawdown massimo, numero di giorni di trading minimo, ecc.).

Prenditi il tuo tempo, non avere fretta. Segui la tua strategia e rispetta tutte le regole. Anche se fallisci una volta, puoi riprovare.

5. Ottieni il Tuo Conto Finanziato

Una volta superata la fase di valutazione, riceverai un conto reale con fondi veri forniti dalla prop firm. Qui inizia la vera avventura. I profitti vengono generalmente divisi (es. 70% a te, 30% alla società), e man mano che dimostri consistenza, il capitale che ti viene affidato può aumentare.

Consigli Pratici per Nuovi Prop Trader

Gestione del rischio prima di tutto : mai rischiare più del 1-2% per operazione.



: mai rischiare più del 1-2% per operazione. Mantieni una mentalità professionale : evita l’overtrading, lo stress e l’avidità.



: evita l’overtrading, lo stress e l’avidità. Tieni un diario di trading : annota ogni operazione, il motivo dell’ingresso/uscita e le emozioni provate.

: annota ogni operazione, il motivo dell’ingresso/uscita e le emozioni provate. Studia ogni giorno : il mercato cambia, e il trader deve adattarsi continuamente.

: il mercato cambia, e il trader deve adattarsi continuamente. Evita scorciatoie: non cercare strategie “magiche”, ma lavora sulla costanza.

Conclusione

Il prop trading è una straordinaria opportunità per chi sogna di vivere di trading senza dover rischiare il proprio capitale. Con impegno, studio e disciplina, puoi trasformare la tua passione in una carriera. Scegli con cura la tua prop firm come TenTrade , preparati a fondo, e affronta il percorso con serietà e determinazione. Il successo nel prop trading è possibile, ma richiede lavoro costante e una forte mentalità.

Buona fortuna nel tuo viaggio da prop trader!













Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.