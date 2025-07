Vent'anni di eccellenza odontoiatrica: cena stellata da Massimo Camia per la Clinica Salzano-Tirone

Vent'anni di attività: un compleanno speciale quello della Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, celebrato lo scorso 26 giugno con una serata esclusiva che ha riunito tutto il team presso il ristorante stellato Michelin di Massimo Camia, situato nella suggestiva cornice delle Langhe.

L'evento, che ha visto la partecipazione di tutti i 50 componenti del team della clinica, si è svolto nell'elegante location del ristorante di Massimo Camia a Novello, chef stellato dal 2001 che da anni rappresenta un'eccellenza della tradizione culinaria piemontese. La serata si è tenuta all'aperto, permettendo agli ospiti di godere del panorama mozzafiato sui vigneti e le colline patrimonio UNESCO delle Langhe.

Perché la scelta del ristorante di Massimo Camia? Per celebrare un vero e proprio dialogo tra eccellenze del territorio cuneese.

Da un lato la Clinica Salzano Tirone, che ha registrato un fatturato complessivo superiore a 9,5 milioni di euro nel 2024, segnando un incremento del +10% rispetto all'anno precedente, confermandosi punto di riferimento per l'odontoiatria di eccellenza nella provincia.

Dall'altro, lo chef Massimo Camia, dal 2001 insignito della Stella Michelin, che propone una cucina che è un inno alla tradizione piemontese.

La cena è stata un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso i sapori del territorio, con un menù appositamente studiato dallo chef Camia che ha incluso rosso d'uovo croccante, zucchine trombetta e salsa bernese, ravioli con ricotta di pecora di Murazzano e burro alle erbe, un omaggio ai prodotti caseari d'eccellenza delle Langhe Coniglio in leggera frittura alle erbe e pak choi agrodolce, Il piatto principale che esalta la tradizione culinaria piemontes. Per finire, meringa chantilly e fragole.

L'abbinamento dei vini è stato curato personalmente dal dottor Tirone, enoappassionato di lunga data, che ha selezionato etichette di prestigio spaziando dalla Francia all'Abruzzo, dimostrando la sua profonda conoscenza enologica e la capacità di creare accostamenti perfetti con le portate.

Durante la serata, il dottor Salzano ha tenuto un discorso toccante che ha ripercorso il cammino dell'azienda: "Non abbiamo celebrato solo un numero. Abbiamo celebrato vent'anni di sogni, sacrifici, sorrisi… e sì, anche qualche lacrima. Vent'anni fa accendevamo per la prima volta le luci di questo studio con tante speranze e altrettante paure. Non potevamo immaginare quanto amore, dedizione e umanità avrebbero riempito queste stanze."

Il fondatore ha sottolineato l'importanza del team: "Voi non siete semplici collaboratori. Siete il cuore pulsante di questo studio. Siete quelli che ogni giorno rendono il nostro lavoro qualcosa di più grande: una missione di cura, di accoglienza, di fiducia. Senza di voi, questo posto sarebbe solo un insieme di sedie e strumenti. Con voi, invece, è diventato una famiglia."

La Clinica Salzano Tirone, situata a Cuneo in via Cascina Colombaro 37, è collocata all'interno di una vera e propria clinica di 600 mq dedicata esclusivamente all'odontoiatria.

Fondata dai dottori Stefano Salzano e Federico Tirone, la struttura si è specializzata nel corso degli anni in implantologia, estetica, parodontologia e trattamenti Invisalign. Il successo della clinica si riflette anche nella crescita dell'intero ecosistema produttivo del territorio. Un esempio emblematico è rappresentato dal laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, che ha triplicato le proprie dimensioni per far fronte all'aumento della domanda generata dalla clinica. Prospettive Future Guardando al futuro, la clinica Salzano e Tirone si pone l'ambizioso obiettivo di superare la soglia dei 10 milioni di euro di fatturato nel 2025, con l'apertura del nuovo Dental Point a Bra.

Come ha dichiarato il dottor Tirone: "La nostra forza del gruppo è nella capacità di coniugare professionalità e innovazione. Ogni successo è il frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge professionisti altamente qualificati".

La serata del 26 giugno ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per rafforzare i legami all'interno del team e rinnovare l'impegno verso l'eccellenza che da sempre contraddistingue la Clinica Salzano Tirone.

Per informazioni: Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone Via Cascina Colombaro 37, 12100 Cuneo Tel: 0171/619210 Web: www.studiosalzanotirone.it

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario Dental Point di Bra Dott. Salvatore Pistritto, odontoiatra iscritto albo odontoiatri n. 742 Chieti

Direttore sanitario Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044 dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo -