Coldiretti Cuneo lancia l'allarme: in un anno rincaro del 30% sul prezzo della soia

Il prezzo della soia ha subìto in un anno un rincaro del +30%, che grava pesantemente sui costi degli allevamenti cuneesi che la acquistano per l’alimentazione del bestiame. È quanto commenta Coldiretti Cuneo in riferimento ai dati della Borsa merci di Torino, il principale riferimento regionale per le quotazioni dei cereali e delle materie prime destinate all’alimentazione animale.

“Il balzo dei prezzi delle materie prime ha ripercussioni soprattutto sugli allevamenti cuneesi di bovini e di suini, già colpiti da una crisi che sta penalizzando, in particolare, la razza Piemontese con i canali della ristorazione fermi e l’export di carne nostrana di maiale in Cina, bloccato paradossalmente con il pretesto dei rischi per il contagio da Covid” spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

L’emergenza Coronavirus sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime nel settore agricolo che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come il nostro, che è fortemente deficitario e ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities. “Attenzione, però, alle speculazioni – rimarca Moncalvo – come avevamo già evidenziato nel precedente lockdown durante il quale, per quanto riguarda la soia, si era verificata una stortura delle contrattazioni che ha portato importanti ripercussioni sull’attività delle nostre imprese”.