Rodd & la magia della musica: dopo l'appuntamento alla Casa del Fiume di Cuneo oggi si replica a Roccasparvera [VIDEO]

È in programma oggi pomeriggio a Roccasparvera il secondo appuntamento con Rodd & la magia della musica, animazione itinerante per famiglie con bambini nella magica atmosfera di Natale. Un evento che è già sold out.

Ieri il primo dei due momenti previsti, a Cuneo presso La Casa del Fiume.

L'evento è curato, come di consueto dalla cooperativa ITUR natura cultura turismo, con la partecipazione speciale dei musicisti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Per quanto riguarda l'appuntamento odierno di Roccasparvera partenze dei gruppi in Piazza Castello alle ore 16.45 – 17.45 – 18.45.