Al laboratorio Pasteur di Cuneo il nuovo test sierologico

Gli anticorpi neutralizzanti ostacolano l’unione tra il virus e la cellula ospite e pertanto sono in grado di prevenire l’infezione. Il loro dosaggio è fondamentale non solo per evidenziare l’avvenuto contatto con il virus ma anche per valutare l’efficacia della vaccinazione a cui sarà sottoposta la popolazione nel corso del 2021. Il metodo usato (CLIA) permette inoltre un dosaggio quantitativo e quindi la possibilità di seguire nel tempo la presenza e la quantità degli anticorpi.