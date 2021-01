A Cuneo, corsi di formazione gratuiti su sviluppo sostenibile e outdoor education

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 il Parco fluviale Gesso e Stura proporrà, in collaborazione con il Servizio Pianificazione Strategica del Comune di Cuneo, due nuovi corsi di formazione non solo per insegnanti, ma per tutte le persone interessate ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’educazione all’aria aperta.

La Città di Cuneo ha infatti individuato nella sostenibilità e negli obiettivi dell’Agenda 2030 la cornice programmatica di riferimento per la costruzione della propria strategia di sviluppo, orientando in tal senso le future politiche per la città ed il territorio. Di qui la sinergia tra Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile” e il Parco fluviale Gesso e Stura, già da anni impegnato in tal senso, al fine di rafforzare la formazione e l’informazione sui temi dell’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, rivolgendosi in particolare al mondo della scuola e alle nuove generazioni.

I corsi vedranno la partecipazione di relatori di rilievo come Fabrizio Bertolino, Paolo Mai, Andrea Vico e Andrea Bianchi, massimi esperti a livello nazionale nelle rispettive materie.

Il primo corso Educare allo sviluppo sostenibile partirà giovedì 4 febbraio prevedendo tre incontri online sull‘Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e un’attività finale possibilmente in presenza alla Casa del Fiume. La seconda proposta Educare in natura: a spasso con i sensi sarà un percorso dedicato all’outdoor education per favorire la riscoperta, attraverso varie esperienze e attività, il legame profondo di ogni essere umano con la natura. Anche in questo caso sono in calendario tre incontri online a partire da giovedì 8 aprile, con un’esperienza finale in presenza nel nuovissimo spazio multisensoriale “f’Orma, il fiume a piede libero”.

Gli incontri si svolgeranno in diretta sul canale Youtube del Parco, pertanto non è necessario essere iscritti a un social network, e potranno essere visionati anche in replica. I corsi sono riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e saranno curati dalla cooperativa ITUR. Al termine di ogni appuntamento in diretta verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta, segnalando la propria presenza nella relativa chat.

La partecipazione è gratuita, ma si richiede l’iscrizione al seguente link entro la settimana precedente l’avvio del corso

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd6yrBgjwrwmo3hpieAdMWLbCT0TYJKbGcSMNyL1Xfk8x_NYA/viewform

Come di consueto, anche quest’anno i corsi sono stati progettati per offrire contenuti e attività capaci di stimolare lo studio e la ricerca scolastica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’outdoor education, favorendo così il potenziamento dell’educazione ambientale e la sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile in ambito didattico.

Per maggiori informazioni potete contattare il Parco fluviale ai seguenti recapiti: tel. 0171.444560; email didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it.