Racconti di fiori: un viaggio botanico tra le Alpi Liguri e Marittime è la mostra di tavole botaniche di Alessandro Infuso che, per tutta l’estate, sarà esposta presso il Centro di visita e informazioni del Parco a Terme di Valdieri.

Un’esposizione di prestigio che si inserisce nell’anno del 35° anniversario del Giardino botanico alpino, situato nella nota località turistica della Valle Gesso.

I disegni presentati dall'artista offrono un focus sulle rarità botaniche che si possono incontrare durante una camminata nelle Alpi Liguri o Marittime, ma non solo: Infuso propone anche specie di interesse fitoalimurgico o di particolare valore estetico che, nel loro insieme, rappresentano un vero e proprio ritratto della ricchezza di biodiversità che caratterizza le Alpi sud-occidentali.

Ad accompagnare le opere, i testi dell’autore, scritti con rigore scientifico ma con uno stile fresco e piacevole, da leggere tutto d’un fiato.

All'apertura sabato 21 giugno Alessandro Infuso per tutta la giornata incontrerà i visitatori per illustrare le sue opere e svelare curiosità e aneddoti sulle piante riprodotte.

Informazioni pratiche

Apertura: dal 21 giugno al 14 settembre

Orari: 10-18

Informazioni: 0171 978616

Ingresso: libero

Chi è Alessandro Infuso?

Nato a Cuneo nel 1992, ha sempre vissuto a Busca, dove fin da bambino ha coltivato la passione per il disegno e per la natura. Successivamente alla maturità artistica ha conseguito la Laurea in Arti Visive presso l'Accademia di Belle Arti di Cuneo, formandosi come ritrattista e poi la Laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Torino; si è avvicinato all’acquerello botanico durante questo secondo percorso universitario grazie anche all'argomento della tesi triennale, conseguita in conservazione e propagazione delle orchidee spontanee italiane.

Collabora attivamente come illustratore naturalistico per diverse pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali, realizzando anche tavole anatomiche animali.

L'illustrazione naturalistica rappresenta per Infuso il punto d’incontro tra le sue due grandi passioni: lo studio delle Scienze Naturali ed il disegno. Ama utilizzare diverse tecniche, prediligendo in questo momento l'acquerello e la grafite. Appassionato anche di fotografia, si è recato personalmente a fotografare ciascuna delle piante illustrate ed esposte a Terme.

Nel 2024 ha ottenuto l'Exhibiting excellence award in rappresentazione della flora selvatica dalla britannica Society of Botanical Artists (S.B.A.) nel concorso internazionale "Plantae 2024" e ha avuto l'onore di esporre sue illustrazioni all' 8^ International Orchid Conservation Congress a Perth (Australia).

Nel 2025 è stato selezionato per esporre nella sezione italiana della Botanical Art Worldwide 2025, intitolata "Raccolti e racconti, la biodiversità nell'arte botanica", esponendo al MUSE di Trento (Castel Belasi) dal 09/05 al 22/07 e al Museo della Grafica di Pisa dal 16/07 al 07/09 (se dopo essere passati di qui doveste andare a Trento o a Pisa negli archi temporali indicati sapete cosa visitare!). Selezionato per la fase finale di "Plantae 2025", ha esposto alle prestigiose Mall Galleries di Londra dal 28/05 al 07/06. Illustra inoltre per la rivista Curtis's Botanical Magazine pubblicata dai Royal Botanics Garden, Kew di Londra.