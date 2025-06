A Cervasca la consegna della Cittadinanza Onoraria al 2° Reggimento Alpini

Un vero successo per la cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria al 2° Reggimento Alpini da parte del Comune di Cervasca, occorsa ieri (sabato 14 giugno) nella sala del Consiglio comunale. Questa la motivazione: “Con la riconoscenza per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato per la nostra comunità, a difesa dei territori in tempo di guerra e a beneficio in tempi di pace, nonché a testimonianza del forte attaccamento tra la nostra gente, terra di reclutamento alpino”

A ritirare il premio direttamente dal sindaco Enzo Garnerone e dalla giunta, il Colonnello Davide Marini. Presente anche il consigliere regionale Claudio Sacchetto; la soprano e consigliera del Consiglio comunale di Cuneo Serena Garelli ha poi cantato l’Inno Nazionale a suggellamento della cerimonia stessa, che si è ufficialmente conclusa con la posa della corona d’alloro al monumento dei caduti dispersi in guerra in piazzetta della pace.

Un momento importante, insomma, per l’intera comunità cervaschese, tassello del percorso di riconoscimento e valorizzazione del Santuario di San Maurizio come Sacrario dedicato alla Divisione Cuneense.