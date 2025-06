Statale 28, movieri in azione e code chilometriche anche in questo secondo weekend di giugno: da domani lo stop ai tir a Pornassio [VIDEO]

Si chiude un’altra domenica di traffico intenso sulla Statale 28 “del Colle di Nava”, che collega la provincia di Cuneo tramite il basso monregalese e la provincia di Imperia: come si può notare dal video qui sotto lunghe sono state, in entrambe le direzioni, le colonne di auto in transito a passo d’uomo (se non del tutto bloccate).

Una scena che si ripete – ormai da anni – in quasi tutti i weekend di bel tempo, specialmente con l’incalzare sempre più prossimo del periodo estivo. E che, proprio da domani, potrebbe però subire una svolta.

Scatta lunedì 16 giugno, infatti, l’ordinanza del sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo che introduce - con effetto immediato e senza scadenza - il divieto assoluto di transito per autoarticolati e autotreni nel territorio urbano del Comune . Si tratta di un ritorno alla linea dura dell’ordinanza originaria di due anni fa, dopo una breve parentesi più permissiva. Ora nessuna eccezione nemmeno per i mezzi pesanti impiegati in trasporti commerciali tra Imperia e Cuneo: “Salvo deroghe specifiche, di carattere alimentare e su richiesta, non si passa”, ha dichiarato il sindaco Adolfo.

Le specifiche della misura

Il divieto, che riguarda i mezzi superiori alle 40 tonnellate, colpisce tre tratti strategici della Statale 28: dal km 103+150 al km 103+675 nel centro di Pornassio, dal km 101+480 al km 102+200 in località Case Rosse, e dal km 97+340 al km 97+980 nella zona di Case di Nava. Restano esclusi solo i mezzi di soccorso, d’emergenza e il trasporto pubblico.

“La decisione – ha spiegato Adolfo – è maturata esclusivamente per tutelare la sicurezza dei residenti, visto che mancano perfino i marciapiedi laterali e il percorso è del tutto inadeguato a sostenere transiti tra le 40 e le 45 tonnellate. In un anno abbiamo registrato 1.800 passaggi. Intanto la nuova Statale 20 del Colle di Tenda è limitata a 19 tonnellate: perché noi dobbiamo accettarne più del doppio?”

Il ‘j’accuse’ alla Provincia di Cuneo: “Dove sono le variante promesse, da Ormea a Nucetto?”

Durante una conferenza stampa dai toni accesi, tenutasi all’Hotel Corallo di Imperia, il sindaco ha attaccato frontalmente istituzioni e vicini piemontesi: “Le forze dell’ordine non fanno rispettare i divieti, e allora siamo pronti a farlo da soli. La politica? Inutile parlare di Alpi Liguri, rilancio di Monesi e della montagna se la strada per la Valle Arroscia viene scambiata per un’autostrada. E per l’Armo-Cantarana, se va bene, ci vorranno dieci anni, nonostante i proclami”.

Ma la stoccata più dura arriva contro la Provincia di Cuneo: “Non ha fatto niente. Le varianti promesse di Ormea, Garessio, Bagnasco e Nucetto dove sono?”. Una presa di posizione drastica, che rischia di avere conseguenze pesanti sulla viabilità, sui rapporti tra territori e sull’economia locale. Ma Adolfo non arretra: “Siamo pronti anche a difenderci da eventuali ricorsi”.