Vendere casa online: con Casavo è facile e veloce

Vendere il proprio appartamento è diventato molto più semplice da quando il mercato immobiliare ha visto l’arrivo di Casavo, startup nata nel 2017 a Milano su iniziativa di Giorgio Tinacci. Questa piattaforma tecnologica è operativa nelle più importanti città italiane: a Roma e a Milano, ma anche a Verona, a Bologna, a Torino e a Firenze. Il modello di business è ispirato alle modalità del cosiddetto instant buying : in pratica, viene proposta un’offerta a chi vende un immobile e, se questa viene accettata, si procede a un acquisto diretto. Ciò vuol dire che nel processo di compravendita non intervengono agenzie immobiliari o intermediari di altro tipo. La previsione del valore degli immobili deriva dall’impiego di strumenti tecnologici, algoritmi matematici e una mole enorme di dati.

Perché scegliere Casavo

Il principale obiettivo di Casavo è quello di garantire al cliente il miglior servizio possibile e un’esperienza piacevole, evitando le lungaggini burocratiche e assicurando la massima rapidità per l’acquisto e la vendita di immobili. Prima che le case vengano rimesse in vendita, esse vengono ristrutturate, così che possa essere generato valore aggiunto tanto per il mercato quanto per il consumatore. Gli utenti hanno l’opportunità di usufruire di una soluzione alternativa rispetto al processo di compravendita classico, per merito della tecnologia. Il contenimento delle tempistiche è, come si può facilmente intuire, un aspetto di fondamentale importanza nella prospettiva degli utenti.

I valori di Casavo

Per tutti i processi di acquisto, Casavo persegue valori di fondamentale importanza quali la fiducia, la sicurezza e la trasparenza: lo scopo è quello di garantire un’esperienza d’uso differenziata e unica. La startup nasce con l’idea di favorire l’innovazione in ambito immobiliare. Casavo, infatti, si propone come un acquirente immobiliare istantaneo (instant buyer, come si è detto), che garantisce valore aggiunto tanto a chi compra quanto a chi vende un immobile residenziale.

La tecnologia e l’efficienza

Alla base del modus operandi di Casavo ci sono tecnologia all’avanguardia ed efficienza operativa: il cliente può beneficiare di un processo di acquisto e di vendita degli immobili che è al tempo stesso integrale e diretto, all’insegna della massima semplicità. Non c’è bisogno di ricorrere a un agente immobiliare e si può fare a meno dei servizi della valutazione, della riforma e degli uffici notarili. Il sistema automatizzato di valutazione funziona in virtù di un algoritmo che tiene conto di molteplici parametri significativi per il settore. Le variabili che vengono prese in esame sono sia di natura qualitativa che di carattere quantitativo, in modo che chi è interessato a vendere possa ricevere nel giro di 48 ore un’offerta di acquisto proporzionata al preciso valore della proprietà.

Come lavora Casavo

Dopo che gli immobili sono stati comprati da Casavo, si procede a una ristrutturazione seguita dalla riproposizione degli stessi sul mercato. ciò permette di accrescere il valore e rende la vendita più semplice, mentre il patrimonio immobiliare migliora sempre di più. Appare chiaro, allora, il motivo per il quale alcuni dei principali investitori nazionali e stranieri hanno deciso di sostenere e finanziare Casavo: tra questi ci sono Marco Pescarmona e Project A Ventures, ma anche Boost Herose, Greenoaks Capital e Kervis Asset Management.

I numeri di Casavo

Sono più di un migliaio le operazioni immobiliari che sono state effettuate da Casavo, per più di 250 milioni di euro di valore. Nel frattempo, oltre 2mila agenzie immobiliari hanno deciso di far parte del network della società, che da quando è stata costituita ha raccolto più di 100 milioni di euro di capitale in quattro round di finanziamento. In base al Rapporto dell’Osservatorio delle Startup Hi-Tech, Casavo è la startup che nei primi due anni di attività ha raccolto la maggiore quantità di capitali.

Dall’Italia alla Spagna