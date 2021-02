I trend degli acquisti online in Italia: i prodotti più comprati

L'e-commerce ha completamente rivoluzionato le abitudini degli italiani per quanto riguarda gli acquisti. Infatti sempre più utenti della rete si dedicano a fare acquisti online. Comprare sul web è facile e comodo e si può fare in qualunque momento. Spesso capita che non si abbia il tempo di recarsi presso i negozi fisici, invece anche la sera ci si può dedicare a fare gli acquisti direttamente dal PC o dal proprio smartphone. E poi la varietà dei prodotti che possiamo trovare online è davvero infinita. Per questo molti utenti scelgono di comprare online. Ma che cosa comprano soprattutto? Quali sono i trend più importanti da considerare a questo proposito?

I prodotti più comprati online

Come rivelano i siti più autorevoli, come per esempio weboot , fra i prodotti più comprati al primo posto spiccano sicuramente quelli che hanno a che fare con l’elettronica, come i PC, gli smartphone o i Kindle. In fin dei conti è comprensibile come mai questi prodotti elettronici siano maggiormente acquistati in rete.

Infatti online c’è più possibilità di scelta e si ha tutto il tempo di confrontare le caratteristiche di un dato prodotto che interessa. In questo senso la fanno da padrone alcuni colossi dell’e-commerce, come Amazon e altre grandi catene di distribuzione. Le ricerche svolte proprio da questi importanti siti di e-commerce rivelano la predominanza dei prodotti dell’elettronica.

Ma non mancano nemmeno altri articoli acquistati online, perché per altre tipologie al secondo posto troviamo sicuramente l’abbigliamento da donna. Infatti si stanno moltiplicando sempre di più gli store dedicati ai capi di abbigliamento. E non soltanto per quanto riguarda gli abiti veri e propri, ma anche gli accessori, come i bijou, le borse, gli occhiali e molti altri articoli di questo genere.

Al terzo posto, fra i prodotti più comprati dagli italiani online, ci sono le scarpe. Soprattutto in questo caso è una scelta dettata dalla convenienza, perché i prezzi online consentono sicuramente di risparmiare.

Gli altri articoli comprati maggiormente online

Ma ci sono altri prodotti che, pur non rientrando nei primi posti della classifica, sono perfettamente in linea con le preferenze degli utenti della rete per quanto riguarda gli acquisti online. Infatti, come rivelano i sondaggi e i siti autorevoli da questo punto di vista, più del 28% degli utenti acquista videogiochi e giocattoli per bambini. Il 25% è propenso ad acquistare arredamento per gli spazi interni e per il giardino e sempre un altro 25% si dedica agli acquisti online per quanto riguarda le attrezzature sportive. Seguono la ristorazione con un 22,5% e i prodotti di bellezza con il 22,2%.

Acquistare è più facile con lo smartphone

Ma c’è una tendenza ancora più specifica che dobbiamo rintracciare in tema di acquisti online. Infatti gli utenti della rete dichiarano di acquistare soprattutto con lo smartphone. Preferiscono i dispositivi mobili piuttosto che la classica connessione con il PC di casa.

Più del 52% degli utenti ha dichiarato di accedere agli e-commerce da cellulare. Questo accade con una frequenza a dir poco regolare, perché, secondo le analisi di mercato messe in luce anche dai siti più autorevoli che si occupano di commercio elettronico, un nostro connazionale su due fa acquisti online almeno una volta al mese.

L’età media degli utenti che più si dedicano agli acquisti online va dai 35 ai 44 anni, con un posto di rilevanza anche tra i più giovani, dai 25 ai 34 anni.

Molti utenti hanno dichiarato di tenere in considerazione le recensioni. È il 90% dei consumatori che, prima di procedere con l’acquisto, tiene conto delle valutazioni che gli altri utenti che già hanno provato un prodotto lasciano in giro per la rete.