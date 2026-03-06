“Chi Accusa Non Giudica”, a Cuneo un confronto aperto sul referendum con istituzioni e cittadini presenti

Questa sera venerdì 6 marzo, nella Sala Mostre della Provincia di Cuneo, si è svolto l’incontro promosso dal Comitato nazionale “Chi Accusa Non Giudica”, realtà presentata a Roma il 14 gennaio scorso alla Sala Stampa della Camera dei Deputati e impegnata in queste settimane in un percorso di confronto pubblico in diverse città italiane. L’appuntamento cuneese ha messo al centro un tema preciso: offrire ai cittadini un’occasione concreta per approfondire i contenuti del referendum, con un dibattito aperto, ordinato e rispettoso tra posizioni diverse.

Il dibattito è stato introdotto e coordinato da Serena Garelli, membro territoriale e cofondatrice del comitato, che ha guidato gli interventi mantenendo il filo di un confronto chiaro, comprensibile e utile anche per il pubblico presente in sala.

A seguire il professor Roberto Calvo, ordinario di Diritto Privato dell’Università di Aosta e docente per la SSM, ha accompagnato l’avvio dei lavori dando un quadro del significato del confronto pubblico su temi istituzionali e giuridici.

Nel corso dell’iniziativa si sono confrontate le ragioni del Sì e quelle del No. A sostenere le posizioni contrarie è stato l’avvocato giuslavorista del Foro di Brescia Antonio Carbonelli. Per il Comitato “Chi Accusa Non Giudica” sono intervenuti Stefano Esposito, ex senatore del Partito Democratico, insieme a Francesca Pascale e Gabriele Elia, rispettivamente portavoce e cofondatore del comitato organizzatore.

Il senso dell’incontro è stato quello di evitare toni da comizio e favorire invece una discussione concreta, con spazio finale dedicato anche alle domande del pubblico, come era stato annunciato alla vigilia dagli organizzatori.

In sala erano presenti anche l’assessore regionale Marco Gallo, la consigliera regionale Giulia Marro, il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, il consigliere provinciale e sindaco di Manta Ivana Casale, il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, il sindaco di Valdieri Guido Giordana e la presidente dell’associazione Panta Rei Carla Sapino, presenza che ha dato ulteriore peso istituzionale e civile all’appuntamento. Il convegno ha visto anche la partecipazione dell'assessore Luca Pellegrino e alcuni consiglieri comunali tra cui Maria Laura Risso, Ettore Grosso, Domenico Giraudo e i coordinatori della lista Centro Per Cuneo Enrico Collidá e Giuseppe Delfino.

Il clima si è mantenuto composto per tutta la durata dell’incontro, con momenti di ascolto reale tra relatori e pubblico, senza forzature e con la volontà di entrare nel merito dei contenuti.

Serena Garelli, al termine dell’appuntamento, ha voluto esprimere un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata. Il suo grazie è andato ai relatori, ai rappresentanti istituzionali presenti, a chi ha collaborato all’organizzazione e soprattutto ai cittadini intervenuti, che con le loro domande e con la loro attenzione hanno dato valore al confronto.