Impianti sciistici, il Piemonte ha deciso: "Il 15 febbraio la riapertura sarà al 30% della capienza"

Gli impianti di risalita aspettavano di capire i numeri di accessi giornalieri consentiti, anche per poter dare il via alla vendita degli skipass, in vista della tanto attesa riapertura, prevista per lunedì 15 febbraio.

Ricordiamo che il Mondolé riaprirà in quella data, le piste di Limone Piemonte il 20.

I dati di capienza consentiti sono arrivati oggi dalla Regione. Si parte con il 30%. Poi, in base all'evoluzione della situazione, si potrà salire al 50%.

“Domani firmeremo per l’autorizzazione della riapertura degli impianti sciistici piemontesi con una capienza del 30% - affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Ci auguriamo a breve, compatibilmente con la situazione epidemiologica, di poter portare al 50% il provvedimento. La riapertura, come noto, è prevista dal 15 febbraio, fermo restando il permanere in zona gialla della nostra regione”.