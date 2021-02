Nuovo punto vendita per Alim-Pack: a Monticello d’Alba i professionisti del packaging e degli imballaggi per alimenti

Si allarga con uno spazio di vendita aperto anche ai privati l’attività della Alim-Pack di Monticello d’Alba, realtà che, specializzata nel settore del packaging e degli imballaggi alimentari, da oltre quarant’anni rappresenta un sicuro punto di riferimento per centinaia di aziende non solo della Granda, ma di tutto il Piemonte e della Liguria.



Fondata nel 1979 da Giuseppe Tibaldi, ora entrata a far parte del gruppo Pool Pack, dallo scorso ottobre l’attività con sede in via Sant’Antonio 2/A a Monticello, nel complesso che ospitava le esposizioni di "Manufatti Sant’Antonio", si è infatti attrezzata con un nuovo spazio dedicato alla vendita diretta dei numerosi generi che compongono il suo ricco catalogo.



Un’offerta continuamente aggiornata per rispondere alle molteplici esigenze del piccolo negozio come della grande distribuzione, passando per bar, ristoranti, panifici, pastifici, pasticcerie, attività di lavorazione carni e altri numerosi ambiti legati alla preparazione e al confezionamento di alimenti e bevande.



Borse, "shopper", carte da banco, vassoi in polistirolo, cellophane, carte e sacchetti da forno, vaschette in plastica e in alluminio, confezioni in polietilene sono solamente alcuni dei prodotti di del ricco catalogo consultabile anche sul sito aziendale (http://www.alim-pack.it/index.html), mentre nel nuovo negozio privati e aziende possono trovare anche materiali per allestimento di cerimonie e feste a tema (piatti, bicchieri, posate, vassoi, festoni, etc), oltre a tutto quanto serve (detergenti, igienizzanti, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale) per adeguare la propria attività o rivendita alle norme contro il contagio da Covid-19.



Alim-Pack si trova in via Sant’Antonio 2/A a Monticello d’Alba, raggiungibile anche ai numeri telefonici 0173/64.859 e 340/64.25.067, e all’indirizzo e-mail negozio@alim-pack.com .



Il suo punto vendita è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 8-12 e 14-18.30, il sabato in orario 9-12.