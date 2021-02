Scopriamo cosa sono e la loro definizione

Secondo le ultime definizioni e gli ultimi studi un disturbo dell'apprendimento specifico va a figurare tra quelli del neuro sviluppo e inizia soprattutto per un bambino durante i suoi primi anni di scuola e si caratterizza semplicemente fatto che egli avrà difficoltà sempre maggiori e che dureranno tanto ad apprendere le nozioni scolastiche più basilari.

Si parla i disturbi di apprendimento nel momento in cui questa difficoltà almeno per sei mesi o un anno e nella misura in cui vanno a impedire al bambino riuscire a prendere ad apprendere come i compagni la materia di studio e rendergli difficile quindi un rendimento scolastico soddisfacente e bisognerebbe affidarsi allo specialista disturbi dell’apprendimento Milano .

Ci sono tanti tipi di disturbi di apprendimento e sono tutti diversi da gli altri.

Abbiamo per esempio la dislessia che rappresenta un disturbo specifico e che si caratterizza in particolare per il fatto che il bambino avrà difficoltà a leggere in maniera fluida e precisa.

Nella pratica significherà che fin dall'inizio avrà difficoltà anche ad imparare e a riconoscere ogni lettera dell'alfabeto e non riuscirà nemmeno a fare una corrispondenza tra suoni e Segni grafici e questo quindi sarà un problema sia nella sua vita scolastica che nelle attività di tutti i giorni.

Poi abbiamo la disgrafia ,che è legata alla componente esecutiva grafo-motoria e si riferisce al fatto che la scrittura del bambino sarà poco fluida e veloce e si esprimerà in una cattiva impugnatura che il bambino avrà con la matita o con la penna o con l'incapacità di utilizzare lo spazio nel foglio e infine con la grande difficoltà nella copia di immagini o nella produzione di disegni di forme geometriche.

Abbiamo un altro disturbo invece che è sempre legato all'apprendimento ma che riguarda gli aspetti linguistici e la componente costruttiva della scrittura e quindi consiste in pratica nel fatto che il bambino avrà difficoltà a scrivere in maniera corretta da un punto di vista ortografico.

In questo caso il bambino o la bambina quindi andranno ad avere difficoltà nell' applicazione di ogni regola e nella trasformazione della conversione dal suono alla parola scritte e quindi ci sarà difficoltà nel riconoscimento dei suoni che compongono una parola e nell'individuazione delle irregolarità ortografiche, oltre al fatto che si sarà difficile individuare il corretto ordine con cui questi elementi si compongono.

Disturbi dell'apprendimento: chi rivolgersi

Teniamo presente che chiaramente un intervento dovrà andare sia a trattare il disturbo specifico, attraverso quindi delle tecniche mirate di operatori specializzati nei distubi dell’apprendimento Milano, ma anche bisognerà intervenire sull'aspetto emotivo in quanto chiaramente un bambino che soffre di questi gruppi avrà difficoltà a socializzare e soffrirà molto dal punto di vista psicologico la difficoltà a prendere relazione di base a scuola e il sentirsi inadeguati rispetto ai compagni di classe può provocare problemi seri sia nel rapporto con i compagni stessi, ma anche con i genitori e può provocare all'inizio di scambi disfunzionali di problemi di aggressività.

A questo punto non resta che per valutare disturbi di apprendimento affidarsi a un professionista e a una terapia cognitivo-comportamentale, che interverrà per cercare di andare a migliorare in maniera significativa la situazione