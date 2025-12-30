Pompe di calore: come funzionano e perché sono una scelta efficiente per il futuro

La pompa di calore è oggi una delle soluzioni più efficienti e sostenibili per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Il suo principio di funzionamento è semplice: invece di produrre calore bruciando combustibili, lo preleva dall’ambiente esterno – aria, acqua o terreno – e lo trasferisce all’interno dell’edificio, utilizzando energia elettrica in modo intelligente.

Il sistema si basa su un circuito chiuso in cui circola un fluido refrigerante che cambia stato, passando da liquido a gas e viceversa. In questo modo riesce a “catturare” il calore anche quando le temperature esterne sono basse e a renderlo disponibile per il riscaldamento degli ambienti. In estate il processo si inverte e la pompa di calore può essere usata anche per raffrescare.

Il grande vantaggio è l’elevata efficienza: per ogni kWh di energia elettrica consumata, una pompa di calore può produrre diversi kWh di energia termica, riducendo consumi ed emissioni.

In questo contesto si inserisce Qubo s.r.l., azienda nata da un’esperienza quasi ventennale nel settore della climatizzazione. Passione e competenza hanno portato questa realtà giovane e dinamica a collaborare con importanti ditte di installazione e Studi Tecnici Professionali, diventando un punto di riferimento per consulenza e vendita di impianti.

Qubo s.r.l. segue con attenzione l’evoluzione tecnologica e le nuove soluzioni disponibili sul mercato, consigliando sempre l’impianto più adatto alle reali esigenze del cliente, senza mai perdere di vista la convenienza, sia in fase di installazione sia nella gestione futura.

L’azienda opera su tutta la Provincia di Cuneo, in particolare nelle zone di Alba, Mondovì, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Boves, Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

Tra i marchi rappresentati spicca Hoval, realtà internazionale con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore. Hoval propone soluzioni tecnologicamente avanzate per la climatizzazione e il benessere ambientale, in continua evoluzione e orientate all’efficienza energetica.

Scegliere una pompa di calore oggi significa investire in comfort, risparmio e rispetto per l’ambiente, affidandosi a professionisti capaci di guidare ogni scelta con competenza e visione.