Accoltellò l’ex compagno ma non lo uccise, un testimone: "Sentivo le botte che ti dava"

È proseguito al Tribunale di Cuneo in composizione collegiale il procedimento penale che vede una donna accusata di tentato omicidio ai danni dell’ex compagno. I due, insieme dal 2016, convivevano in una casa alle porte di Cuneo vecchia dove, una sera del settembre 2019, lei lo ha accoltellato al petto. L’imputata, difesa dall’avv. Giulia Dadone, attualmente è sottoposta a custodia cautelare in carcere.

Nel corso dell’udienza, in cui sono stati sentiti due testimoni della difesa, il p.m. Marinella Pittaluga ha richiesto l’integrazione del capo d'imputazione della donna con l’aggravante introdotta dalla “Legge del Codice Rosso”, entrata in vigore nell’agosto 2019, un mese prima dell’episodio contestato. Con l’introduzione della legge sono state apportate modifiche al codice di procedura penale con l'obiettivo di offrire maggiore tutela alle donne e ai soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Nel caso concreto, la richiesta della pubblica accusa è scaturita dal fatto che al momento del tentato omicidio tra l’imputata e la vittima intercorresse un rapporto di convivenza stabile e una relazione affettiva.

Citata come testimone della difesa, una vicina di casa. “Per anni abbiamo assistito a litigate continue, specialmente di notte: non si poteva dormire. Spaccavano tutto in casa, anche di giorno. Lui la istigava molto. Le diceva di tutto, in modo da portarla al limite. La insultava parecchio. Più che altro era il modo con cui lui si rivolgeva a lei. Era sprezzante. Lei non riusciva a stare da sola - ha raccontato la vicina - L’ho vista sanguinante molte volte e spesso la sentivo piangere e urlare. Spesso abbiamo chiamato i Carabinieri e anche l’ambulanza, ma lei non ci è mai voluta salire. Le hanno consigliato di denunciarlo, ma lei diceva che lo amava e non ce l’ha mai fatta. Lui ogni tanto faceva le borse e le buttava in ascensore. Ma non se ne andava mai. Tornava dopo qualche ora. Quella sera non ho sentito né più né meno delle altre volte: urla, pianti e parolacce. Lui era tornato da poco, non so perché avessero litigato. Io sono rimasta chiuso in casa. Non ho visto direttamente l’accaduto. Lei chiedeva aiuto.”

In aula era presente un altro testimone della difesa. Un uomo, amico dell’imputata, con cui si sarebbe scambiata qualche missiva: “Le ho scritto quando è stata arrestata. Ha scritto lei per prima” ha riferito il teste. Da quanto è emerso dalla lettura di qualche stralcio della lettera da lui mandata in risposta, l’uomo sarebbe stato a conoscenza delle violenze subite dall’imputata: “A difenderti hai fatto bene. Io sentivo le botte che ti dava”, “Io un giorno te l’ho detto di venire a stare da me, ma non ho mai insistito vista la mia situazione.”

L’udienza è stata rinviata per discussione.