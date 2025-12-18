Babbo Natale ha fatto visita all’ospedale di Cuneo

La mattina di giovedì 18 dicembre Babbo Natale e la sua assistente si sono recati presso il reparto pediatria dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo per consegnare i doni offerti dall’ ANLA Difesa Consumatori di Cuneo e da Controtendenza - Cacao Viaggi di San Rocco di Bernezzo.

Presente una rappresentanza di medici, infermieri ed oss, capeggiati dalla dottoressa Antonella Ligato della direzione aziendale, il presidente ANLA Sergio Gazzano e Giorgia Giatti della Cacao Viaggi.

Babbo Natale e la sua assistente hanno consegnato i doni ai bambini ricoverati passando in ogni camera, regalando qualche attimo di felicità ai piccoli ospiti.