Cuneo, raffica di furti: dal viale degli Angeli alle frazioni, decine di colpi

Raffica di furti, a Cuneo e frazioni, nelle ultime settimane. E' stata presa di mira Spinetta, ma anche frazione Passatore, dove da un'abitazione è stata portata via, tra le altre cose, anche un'aspirapolvere.

Un problema noto alle forze dell'ordine, che evidenziano come, nel periodo delle Festività, purtroppo, da sempre, questi episodi aumentino. Furti e truffe. Complice il buio, il fatto che si esca di più, che ci si muova per cene e eventi legati al periodo natalizio.

Segnalazioni arrivano dal viale degli Angeli, dove la scorsa settimana sono state "visitate" parecchie abitazioni, una per giorno. La fascia oraria, come evidenziano le immagini di videosorveglianza privata, è quasi sempre quella tra l 18 le 20. Buio, le persone sono spesso fuori casa e in quella zona, pedonale, praticamente è il deserto. Né macchine che transitano né persone a passeggio. E, comunque, cambierebbe poco.

Tra le case colpite, quelle di una cittadina che ha evidenziato come siano stati portati via solo monili in oro e soldi. C'erano anche accessori di pregio e grande valore economico, ma non sono stati toccati, così come è stato strappato solo il gancetto in oro di una collana di perle, poi lasciata lì. Messe a soqquadro le camere da letto, staccati dalle pereti tutti i quadri, in cerca di una cassaforte che non c'era e aperte le scatole delle scarpe estive, collocate in cantina. Il tutto in 10 minuti, entrando e uscendo da una tapparella di ferro.

Sul posto è arrivata la Polizia, che ha provveduto a prelevare le immagini registrate dalle telecamere interne alla casa - ricordiamo che sul viale non ci sono telecamere comunali - e a raccogliere lementi utili alle indagini, partendo dalle impronte digitali.

"Non sottovalutiamo niente - evidenzia il portavoce del Questore di Cuneo. Purtroppo questo è un periodo in cui furti e truffe aumentano. Ci sono stati molti colpi a Cuneo, ma sono soprattutto le aree della provincia più isolate ad essere prese di mira. Noi facciamo tutto il possibile, cerchiamo di essere presenti e di essere un presidio visibile a servizio dei cittadini".

Proprio a questo scopo, in previsione delle festività natalizie e di fine anno, la Questura di Cuneo ha incrementato i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, prevedendo l’impiego della stazione mobile della Polizia di Stato che stazionerà nelle aree più sensibili del capoluogo e nei comuni più grandi della provincia.