Cervasca: nella prima metà del 2021 il Comune interviene su risparmio energetico e sicurezza stradale

“Gli interventi che stiamo portando avanti derivano direttamente dal nostro programma elettorale, e vedono un focus principale sul risparmio energetico e sulla sicurezza stradale. Ringrazio il personale del Comune per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo sui vari interventi, di cui il 90% della progettualità viene gestito internamente”.

Così il sindaco Enzo Garnerone descrive i sei interventi iniziati (o in partenza) e i due appalti di prossima scadenza relativi al territorio del Comune di Cervasca. Si tratta di interventi progettati e pensati nel corso del 2020, e appaltati per poi partire in questi primi mesi del nuovo anno: ad oggi l’amministrazione – forte di questo “anticipo sui tempi” - si sta occupando di progettare gli interventi da realizzarsi nella seconda fase del 2021.

Gli interventi nello specifico:

- Efficientamento dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica (210.248,61 euro): appaltati alla ISCOBE s.r.l. di Borgo San Dalmazzo e in partenza a breve

- Realizzazione di marciapiedi in via Don Bodino e via Bisalta (71.392,62 euro): appaltati alla SMT s.n.c. di Cuneo e già partiti

- Ripristino della bitumatura di via Fermi e via Boleto (96.006,25 euro): appaltati alla EDILSCAVI s.r.l. di Cuneo

- Sistemazione della piazza e della viabilità di accesso a frazione San Michele (69.672,50 euro): appaltati alla VIGLIETTI Antonio&figlio s.rl. di Montanera

- Rifacimento del cablaggio della rete dati ed elettrica della sede comunale (24.772 euro): appaltati alla TECNO WORLD GROUP s.r.l. di Cuneo

- Efficientamento e implementazione punti luce sparsi (25.392 euro): appaltati alla ENEL SOLE s.r.l. di Roma

- Sistemazione di via Bisalta e via Divisione Cuneense (277.000 euro): appalto in scadenza il 16 febbraio

- Videosorveglianza in frazione Santa Croce e San Michele (28.700 euro): appalto in scadenza il 18 febbraio

“In totale, da quando ci siamo insediati come amministrazione, abbiamo già realizzato un totale di 3 milioni di euro in opere pubbliche – aggiunge il sindaco - . Di particolare importanza sono quelli sull’illuminazione pubblica e di efficientamento energetico, di cui quello con Enel Sole, che prevede l’espansione dei punti luce esistenti e la sostituzione di quelli più vecchi è già partito: ci permetteranno di risparmiare denaro da investire altrimenti”.

“Gli interventi in via Don Bodino e via Bisalta sono molto importanti – prosegue Garnerone - . A seguito del grande incremento di traffico vissuto negli ultimi tempi è necessario mettere in sicurezza l’area e collegarla meglio al concentrico. Stesso discorso per gli interventi sui marciapiedi, che puntano alla sicurezza stradale: negli anni il territorio si è sviluppato parecchio nel senso dell’edilizia privata e ora serve realizzare e organizzare concretamente una viabilità sostenibile che guardi ai pedoni”.