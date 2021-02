L'Open Day del Soccorso approda su Marte con il rover Perseverance

Perseverance, il rover della missione "Mars 2020", nella serata di giovedì 18 febbraio, è atterrato sul Marte, dopo un viaggio di mesi, iniziato lo scorso luglio e con esso anche l'Open day del Soccorso.

Il rover della Nasa, ammartato nel cratere Jezero, ha portato con sé sette strumenti basati su tecnologie avanzate per studiare la superficie di Marte in cerca di tracce di preesistenti forme di vita.

La Nasa, però, lo ha equipaggiato anche di diversi oggetti particolari, tra cui messaggi in codice, microchip, immagini di dinosauri e cianobatteri e un omaggio a chi è in prima linea nella lotta al coronavirus.

Perseverance è stato dotato di una speciale targa, con tre microchip, contenenti gli oltre 10 milioni di nomi dei partecipanti all'iniziativa "Send Your Name To Mars", tra i quali c'è anche quello dell'Open Day del Soccorso 2019 - "A scuola di primo soccorso".

"Per noi è una grande soddisfazione e orgoglio e un ulteriore stimolo ad andare avanti nel progetto anche in questo periodo di pandemia" - spiegano, commentando l'iniziativa.

Nei microchip ci sono anche 155 saggi dei finalisti del concorso "Name the Rover", per decidere appunto il nome del rover dell’agenzia spaziale, vinto poi da Alex Mather, il ragazzo che ha proposto Perseverance.

E per riconoscere le sfide affrontate dal mondo e rendere un omaggio a chi a combattuto in prima linea nella lotta al coronavirus, Perseverance sfoggia sul suo lato sinistro una speciale targa in alluminio, dov’è stata incisa l’immagine della Terra, sostenuta dal Bastone di Ascelpio, un antico simbolo greco associato alla medicina.

Il nuovo rover resterà sul pianeta almeno per un anno marziano (687 giorni, quasi due anni sulla Terra) e nella sua missione sarà guidato dall’elicottero Ingenuity, che inizierà i primi test nella primavera del 2021.