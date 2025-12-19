Gli Alpini di Envie e della frazione Occa omaggiano il sindaco Roberto Mellano

Un momento semplice ma carico di significato ha fatto da cornice all’incontro conviviale promosso dai gruppi ANA (Associazione nazionale Alpini) di Envie e Occa, appartenenti alla sezione Monviso di Saluzzo.

Nell’occasione, gli Alpini hanno voluto rendere omaggio al sindaco Roberto Mellano con la consegna di una targa ricordo, simbolo del forte e duraturo legame che unisce l’amministrazione comunale, il territorio e il mondo alpino.

I due gruppi, guidati rispettivamente da Giacomino Sandrini per Envie e da Chiaffredo Civallero per Occa, hanno sottolineato con questo gesto il valore della collaborazione e della vicinanza istituzionale che da sempre caratterizza il rapporto con il Comune.

A farsi portavoce del sentimento condiviso dagli associati è stato il segretario Gaetano Giugliano, che ha voluto ringraziare il primo cittadino per l’attenzione costante riservata alle cerimonie ufficiali e alle numerose attività di volontariato promosse dagli Alpini sul territorio.

“Caro sindaco, sono onorato di rappresentare in qualità di segretario i gruppi ANA di Envie e di Occa – ha dichiarato Giugliano –. Ti ringrazio per l’occhio di riguardo che riservi sempre alle nostre iniziative. Come hai ricordato tu, quando deponiamo il tradizionale cappello alpino al termine delle manifestazioni, vestiamo i panni della Protezione Civile e delle associazioni locali di volontariato, continuando a lavorare per la comunità enviese: grazie cuore”.

All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici dell’amministrazione comunale, numerosi Alpini e simpatizzanti, a testimonianza di un forte senso di appartenenza e di una presenza attiva e concreta nella vita del paese.

Presente anche il presidente dell’associazione “I Argic”, Davide Miretti, a conferma di una rete di realtà associative che, insieme, contribuiscono alla crescita e alla coesione del paese della Valle Po, alla pendici del Mombracco.