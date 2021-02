Con Ghisolfi, l'educazione finanziaria entra in borsa

L'educazione finanziaria entra in Borsa grazie al Gruppo europeo delle Casse di Risparmio e, per l'Italia, grazie all'ACRI e alle Fondazioni di origine Bancaria che della stessa fanno parte.

La giornata conclusiva dell'evento, che nel 2020 ha chiuso l'anno con la trentottesima edizione e la vittoria della squadra - scolaresca "Money Bag" sostenuta dalla Fondazione CR Civitavecchia, avrà luogo il 3 marzo e sarà accompagnata dal messaggio di saluto del banchiere scrittore Beppe Ghisolfi in qualità di vicepresidente del Gruppo europeo organizzatore su base internazionale.

Il concorso consiste nel costituire e mettere a disposizione, di ciascuna scolaresca in gara, un portafoglio finanziario "virtuale" con il quale essa dovrà cimentarsi sul mercato borsistico reale, entrando in diretto contatto con il vocabolario delle quotazioni aziendali e con gli effettivi andamenti delle stesse, verso l'obiettivo di conseguire, mettendo in campo le opportune e necessarie capacità sia cognitive che intuitive, la redditività relativamente più elevata.

Si tratta di una competizione che, proprio in quanto rivolta a ragazzi e ragazze in età scolare non singolarmente ma in forma di gruppi nelle Scuole, si prefigge una spiccata finalità educativa incoraggiando lo spirito di squadra e la condivisione delle conoscenze e delle informazioni all'interno di ciascun Team di lavoro.

Gli aspetti borsistici, ancora molto poco conosciuti fra giovani e famiglie, sono in realtà assolutamente centrali nelle interconnessioni tra economia finanziaria ed economia reale: e questo in forza della circostanza che alcune tra le più importanti e strategiche Aziende industriali e bancarie del nostro Paese sono quotate in Borsa, e dall'indice delle loro quotazioni derivano importanti considerazioni che misurano il giudizio degli operatori del mercato - ossia i Risparmiatori direttamente o tramite i fondi mobiliari impegnati ogni giorno nelle operazioni di investimento o disinvestimento dei relativi titoli azionari.

Proprio nel gergo delle Borse è molto utilizzato il verbo "diversificare", che come più volte insegnato e ribadito da Ghisolfi, nelle proprie lezioni in presenza e in remoto agli alunni italiani ed europei, assume un'importanza centrale nella pianificazione personale e familiare per la tutela reale e la crescita di redditività del Risparmio, e proprio per questo è necessario che raggiunga quel 70 per cento di famiglie che nel nostro Paese ancora non ne hanno ancora una piena confidenza terminologica.

Beppe Ghisolfi, in qualità di saggista e di docente, ha più volte auspicato e proposto un diretto impegno delle strutture della Radio-TV di Stato RAI a favore di programmi di scolarizzazione massiva in campo economico-finanziario, e questo tipo di intervento - in tempo di politiche didattiche a distanza e di telelavoro che impone la permanenza a casa di genitori e famiglie - assumerebbe oggi un'importanza e una portata storica per il futuro.