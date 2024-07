Alba, durante la chiusura del Cpa di via Pola l'accoglienza temporanea sarà nella palestra comunale della Macrino

Per scongiurare i problemi che l'anno scorso si erano verificati dopo la chiusura ad agosto del Centro di prima accoglienza di via Pola, da alcune settimane il Comune, insieme alle realtà sociali del territorio e alle associazioni di volontariato, sta lavorando per gestire eventuali situazioni di criticità, nel periodo di chiusura del Centro per lavori (dal 4 al 26 agosto). Per l'accoglienza temporanea sarà utilizzata la palestra della scuola Macrino in corso Europa. Spiega l'assessore albese alle Politiche sociali Donatella Croce: "Anche se la struttura è di proprietà comunale, prima di dare la notizia abbiamo fatto un passaggio formale con la dirigenza scolastica. Ci occuperemo della pulizia e sanificazione, operazioni già previste e messe a bilancio".



Questa sera è, intanto, programmata la prima riunione operativa tra tutti i responsabili delle realtà coinvolte. "Stabiliremo il coordinamento dei volontari e cercheremo anche di 'contarci'. Agosto è pur sempre un mese di vacanza, ma la cosa positiva è che abbiamo costruito una rete che lavora e che è attiva. Questo è un progetto del Comune, ma è stato condiviso con vari attori. Oltre ai volontari, sono stati invitati a partecipare alla riunione gli operatori del Cpaa, i servizi sociali e il Comitato di Quartiere. Ci saranno sicuramente dei malumori, ma stiamo cercando di limitare i disagi e le problematiche, agendo per tempo e con progettualità".