Cuneo, tornano ad aumentare i numeri del Covid: 139 i positivi attuali

Tornano ad aumentare i numeri del contagio in città. Ad oggi a Cuneo sono 139 le persone positive, 178 quelle in isolamento, 149 le persone purtroppo decedute dall'inizio della pandemia. Numeri in salita che rispecchiano un trend in crescita in tutta la Regione con un Rt che si assesta sopra l’1 e che porterà probabilmente a un cambio della fascia di rischio in cui è inserito il Piemonte, è infatti attesa nelle prossime ore la conferma ufficiale del passaggio in zona arancione a partire da lunedì 1° marzo.