Incidente sulla Sp 171 di Tarantasca nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 27 febbraio. Un'auto è uscita fuori dalla carreggiata finendo in un canale.



Il conducente preso in cura dall'equipe medica con automedica del 118 si è procurato ferite diagnosticate come non gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Morozzo e Centallo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Per la messa in sicurezza del mezza i vigili del fuoco di Cuneo con i volontari di Busca.