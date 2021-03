In tempi di pandemia aumentano i consumi di traffico da mobile

Il traffico Internet l'anno scorso, potenziato dallo streaming video e dai giochi, è aumentato del 50% rispetto all’anno precedente, con punte superiori all’80% durante il lockdown. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM si è potuto evidenziare una crescita esponenziale del settore della telefonia mobile nel corso del 2020 e che le reti mobili hanno avuto un ruolo determinante nello svolgimento delle attività lavorative, didattiche e delle comunicazioni private. Questo aumento sproporzionato rispetto al 2019, sicuramente dovuto all'emergenza sanitaria, ha visto come principali responsabili streaming e videogiochi molto più che attività di smart working.

I ricavi nel settore della telefonia mobile sono scesi considerevolmente, ma in compenso sono cresciuti i consumi

I ricavi delle aziende di telefonia mobile nel 2020 hanno superato quota 600 milioni di euro registrando una diminuzione del 6,2% rispetto all’anno precedente. La riduzione dei ricavi nell'ambito della telefonia mobile è stata ancora più netta rispetto alla perdita registrata invece nel settore della telefonia fissa.

La somma di questi due comparti, tra gennaio e settembre 2020, hanno registrato una flessione pari a oltre 1.100 miliardi di euro di ricavi in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa diminuzione è però in contrapposizione rispetto all’aumento dei consumi. Infatti, già durante il 2019, si era potuto evidenziare un trend in netto aumento riguardo al traffico dati su rete mobile e l'incremento nel 2020 è proseguito accentuandosi in ragione dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni alla mobilità.

Mettendo a confronto i consumi giornalieri mensili del 2019 con quelli del 2020 si registra quasi immediatamente un incredibile aumento. I fattori di crescita sono compresi in percentuale tra il 45,8% del mese di settembre e l’81,9% del mese di marzo. Si evince che in media, il traffico dati nel 2020 sia aumentato di oltre il 56% rispetto al 2019.

Osservando i consumi individuali, non si può fare a meno di notare che in media il consumo giornaliero di dati si sia attestato sui 0,26 GB, con un incremento particolare soprattutto nel primo e nel secondo trimestre dell’anno. Nello stesso periodo si è evidenziata una crescita tra il 50 e il 60% anche per ciò che riguarda i volumi di traffico in download e in upload.

Sovrapponendo i dati registrati per la telefonia mobile a quelli relativi alla telefonia fissa si è potuto verificare quanto sia stato più regolare durante l’anno l’andamento dei consumi su rete mobile.

I consumi su rete fissa hanno registrato invece, un andamento fluttuante, passando da una crescita accentrata tra i mesi di gennaio e aprile, una progressiva diminuzione fino ad agosto e poi una netta ripresa fino alla fine dell’anno. Invece, i consumi su rete mobile sono stati molto alti sia nella prima parte dell’anno sia nella seconda.

Ciò dimostra quanto la telefonia mobile si sia dimostrata utile durante il confinamento sia nell'ambito della gestione delle attività di studio che di lavoro e divertimento online ed anche come risorsa indispensabile per navigare in rete nel periodo estivo dopo l'allentamento delle restrizioni.