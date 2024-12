Lutto a Villanova Mondovì per l'improvvisa scomparsa del 51enne Luciano Camperi

Lutto nella comunità villanovese per l'improvvisa scomparsa, a causa di un malore, di Luciano Camperi, 51enne molto conosciuto in paese. La notizia è iniziata a circolare nelle scorse ore e sono tanti quelli che, anche sui social, hanno voluto esprimere il profondo cordoglio per la morte di un uomo giovane e molto attivo.

Lascia la madre Carla, storica maestra del plesso di Branzola, i figli Martina, Filippo e Pietro, e i fratelli Marco, Daniela e Anna.

Hanno espresso il proprio dolore le società sportive Villanova Volley e Vbc Mondovì , in cui gioca una dei figli di Camperi, oltre al Team Marguareis, società podistica con cui lui stesso correva.

I funerali saranno celebrati giovedì 26 dicembre alle 10.30 presso la Parrocchia di San Lorenzo. Qui, domani 25 dicembre, alle 19.30, sarà recitato il Santo Rosario