A Racconigi presentato il progetto MAPPAE: percorsi turistici europei sulle rotte delle erbe officinali

12 diversi itinerari, due per ogni stato, con pacchetti turistici personalizzabili e componibili a seconda dei gusti e delle esigenze.

Questo è Mappae, il progetto Europeo del bando COSME che permetterà di andare alla scoperta di Italia, Francia, Malta, Croazia, Bosnia-Erzegovia attraverso percorsi multisensoriali sulle rotte delle erbe aromatiche e officinali. In Italia, sono due le regioni per ora coinvolte: Piemonte e Liguria.

Nello specifico, la provincia di Cuneo propone tra le tappe di riferimento viaggio per questa nuova esperienza sensoriale e turistica il Castello di Racconigi, il Musès di Savigliano e Sale San Giovanni, con i suoi campi di lavanda ed erbe officinali.

Dall’acronimo inglese preso in prestito dal latino (Medicinal and Aromatic Plant Pathways Across Europe), Mappae fa riferimento a una dimensione che unisce cultura, gusto. Un progetto che di base ha richiesto 24 mesi di lavoro per poter partire. “Questo è solo l’inizio. Speriamo di coinvolgere sempre più Paesi e realizzare nuove attività” ha commentato il coordinatore dei progetti europei, Alan Vella.

"Insieme ai colleghi dei diversi Paesi abbiamo ideato nuove rotte per mettere al centro il territorio e le persone" ha spiegato Elena Cerutti, coordinatore del progetto per l'Associazione Le Terre dei Savoia "I partner coinvolti hanno sviluppato un sito e un'app su un modello di turismo sostenibile, in vista del rilancio settore, oggi messo in ginocchio dalla pandemia".

Operatori e turisti possono personalizzare il proprio itinerario sul sito www.mappae.eu o sull’app, i due strumenti realizzati finora dal progetto. Si può scegliere partendo da una destinazione o tra decine di erbe aromatiche che si vogliono scoprire nell’arco di tre giorni, all’interno dei quali si può decidere tutto, dall’albergo al ristorante fino alle visite organizzate, all’insegna del turismo “slow” e sensoriale. Sarà possibile seguire le destinazioni legate, ad esempio, alla menta in un itinerario che si snoda tra Malta, Croazia, Cipro e Italia.

Co-finanziato dal programma COSME dell'Unione Europea, MAPPAE vede in prima fila per l’Italia l'associazione Le Terre dei Savoia e l'azienda Heritage srl. Il programma nasce infatti anche per mettere in sinergia piccole e medie imprese turistiche e digitali. “Il progetto - ha aggiunto il sindaco di Racconigi e presidente di Terre dei Savoia Valerio Oderda - ci connette con altri luoghie altri paesi attraverso un nuovo tipo di turismo legato al mondo delle essenze e alle piante. Oggi abbiamo parlato di quello che è stato fatto e di quello faremo in futuro con i nostri partner europei. La sfida inizia adesso”.

I partner del progetto MAPPAE sono Le Terre dei Savoia ed Heritage srl, per l'Italia, WAWU - Wonderful Activities With Us (Francia), Troodos Network (Cipro), Deputy Ministry of Cyprus (Cipro), Miomirisni Otočki Vrt (Croazia), Gharb Local Council (Malta) e Kadar Film and Video Production (Bosnia-Erzegovina).