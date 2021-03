Terapie intensive: meno di dieci i posti ancora liberi tra Savigliano e il "Santa Croce" di Cuneo

Terapie intensive quasi complete negli ospedali dell’Asl Cn1 e al Santa Croce e Carle di Cuneo.

“La Asl Cn 1 ha le terapie intensive Covid quasi del tutto occupate, siamo al 90% - è il commento di Giuseppe Guerra, commissario per l’emergenza sanitaria Covid Asl Cn1 - I letti di media intensità sono in via di rapida occupazione. Stiamo trasformando reparti che avevamo ripulito di nuovo in Covid”.

A Saluzzo in terapia intensiva tutti occupati i letti messi a disposizione (10 su 10), la settimana scorsa (secondo i dati forniti dall’Asl giovedì 4 marzo) ne restavano liberi 2. Si registra dunque un incremento del 20% dei ricoveri.

In media intensità su 72 posti letti, ne sono occupati 65, restano 7 liberi, solo la scorsa settimana erano liberi 24 posti (48 su 72), con un incremento del 30%.

A Ceva, la situazione non è cambiata rispetto alla settimana scorsa: in media intensità sono 35 i posti attivati, occupati 17, ne restano liberi 18.

A Mondovì, come sette giorni fa, terapia intensiva completamente occupata (5 su 5, una settimana fa erano occupati 4 posti su 4 messi a disposizione, con un incremento dunque del 10%), così come la media intensità (21 su 21). Sempre a Mondovì al Dea/Pronto Soccorso, 15 dei 30 pazienti presenti sono da ricoverare: 4 sono positivi, mentre tre sono in attesa dell’esito del tampone. Rispetto ai giorni scorsi sono in aumento anche i cittadini che si recano al pronto soccorso, una decina in più per la precisione, stabile il numero di pazienti che vengono ricoverati sospetti di aver contratto il virus.

Ancora qualche posto libero sono al Santa Croce di Cuneo, dove in terapia intensiva sono 6 occupati su 10 attivati, mentre nella media intensità restano liberi tre posti “(10 occupati su 13 attivati). Stesso discorso all’ospedale SS Annunziata di Savigliano: in media intensità i posti sono completi (10 su 10, come la settimana scorsa), ma ne restano due liberi in terapia intensiva (3 su 5, la scorsa settimana ne restava solo 1, con una diminuzione del 20%). Stabile rispetto a sette giorni fa la situazione degli accessi al Dea e Pronto soccorso, 13 pazienti su 29 sono da ricoverare, di questi cinque sono positivi al covid, mentre 4 sono in attesa del tampone.

Al Covid Hotel “La Bussola” di Centallo su 17 posti ne sono stati occupati quattro, uno in più rispetto alla scorsa settimana, con un incremento dunque del 6% dei ricoveri.

All'Istituto Climatico di Robilante su 40 posti attivati, 39 sono occupati.