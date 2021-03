Lo SVA Fossano effettua visite agli ospiti delle case di riposo senza parenti

Chi più di chiunque altro sta patendo questa emergenza sanitaria, molto probabilmente, sono i residente delle case di riposo e, in particolar modo, i residenti che non hanno parenti che possano andare a fargli visita.



Così il Servizio Volontariato Anziani di Fossano, vista la possibilità concessa dalle strutture, effettua visite agli anziani soli. L’iniziativa è stata portata avanti con le educatrici che, essendo a contatto con gli ospiti, hanno saputo indicare ai volontari i più soli. “Questo è anche un modo per tenere noi volontari attivi - commenta il presidente dell’associazione Mauro Capraro - siamo già andati a trovare più di venti ospiti in modo da stare vicini a tutti coloro che, sfortunatamente, sono soli”.



Le visite vengono effettuate in totale sicurezza attraverso un vetro ma, per chi da più di un anno non ha visite, rappresenta una bella occasione.