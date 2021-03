Vaccini anti-Covid: a Borgo arriva il servizio di preadesione telefonica per la categoria 70/79 anni

Da lunedì 22 marzo 2021, il comune di Borgo San Dalmazzo offre il servizio di preadesione per il vaccino anti-COVID19 per la categoria dei residenti nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951, che non abbiano a disposizione un computer o dispositivo che permetta loro di effettuarla autonomamente.

Chiunque fosse interessato può chiamare i numeri 0171/754150 – 0171/754151, negli orari di apertura degli uffici. Si precisa che sono escluse dalla prenotazione on line le persone estremamente vulnerabili, che saranno contattate dal medico di famiglia.

L’assessore ai servizi sociali Giuseppe Bernardi spiega a questo proposito: “Dopo aver raggiunto l’accordo per la concessione del Palazzo Bertello all’ASL per le vaccinazioni della popolazione non solo di Borgo, che avranno inizio lunedì 22 marzo, abbiamo come Giunta ed Amministrazione voluto fornire un ulteriore contributo alla fase di adesione alle vaccinazioni sul portale della Regione Piemonte. Questo per dare la possibilità a tutti i residenti nella nostra città che abbiano poca dimestichezza con la tecnologia di effettuare il primo passo verso la vaccinazione, che è l’unico strumento che ci permetterà di uscire da questa tragica situazione che dura ormai da quasi un anno e che ci ha colpito e continua a colpirci con numeri di decessi e di malati sempre drammatici”.



Il personale comunale funge da tramite per il solo caricamento, declinando ogni responsabilità a riguardo.

I dati saranno trattati al solo scopo dell’istruzione della pratica e conservati per il tempo strettamente necessario, ai sensi del GDPR 679/2016.