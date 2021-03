Misure anti Coronavirus: sempre più diffusa la doppia mascherina

L'Italia da oltre un anno combatte quotidianamente per contrastare la pandemia da Covid-19: nel corso degli ultimi mesi milioni di persone hanno dovuto cambiare drasticamente il proprio stile di vita, seguendo nuove rigide regole relative alla libertà di movimento, al distanziamento sociale e addirittura all’igiene personale. La comunità scientifica internazionale ritiene infatti che un corretto mix dei tre elementi di cui sopra sia la formula più efficace per ridurre la diffusione del coronavirus e dunque per tornare alla “normalità” nel minor tempo possibile.

Non sorprende dunque che ormai siano davvero pochissime le persone che non indossano un dispositivo di protezione individuale come la mascherina e che, addirittura, diversi cittadini abbiano aderito ad un nuovo particolare fenomeno. Stiamo parlando della cosiddetta doppia mascherina, ovvero dell’abitudine di indossare due diversi dispositivi di protezione individuale l’uno sopra all’altro, in maniera da abbassare ulteriormente le possibilità di contagio.

Negli ultimi tempi, infatti, un numero sempre maggiore di medici concorda nel consigliare la pratica della doppia mascherina, soprattutto nel caso in cui ci si trovi costretti a lavorare al chiuso e a stretto contatto con altri per molte ore.

Naturalmente, rimane prerogativa fondamentale dotarsi di dispositivi con alta capacità filtrante, affidandosi per l’acquisto a realtà di comprovata affidabilità e serietà, come per esempio mmask , che propone soluzioni certificate in grado di soddisfare qualsiasi genere di necessità.

Dove comprare mascherine certificate

M-Mask è un sito dedicato alla vendita di mascherine, di dispositivi di protezione individuale, di gel igienizzanti e, più in generale, di diversi accessori legati alla sicurezza individuale al tempo del Covid-19. Il portale, ad esempio, vende dispositivi altamente filtranti, come le mascherine FFP3: quelle in grado di bloccare anche le particelle più piccole, con dimensioni infinitesimali di appena 0,6 μm.

D’altronde la sigla FFP (ovvero “Filtering Face Piece”) viene utilizzata proprio per indicare le capacità di filtraggio delle singole mascherine. Si parte dal livello minimo, indicato dal numero 1, a quello massimo, indicato per l’appunto dal numero 3.

Va però sottolineato che questo tipo di mascherina FFP3 è consigliato soprattutto a chi si trovi a lavorare in situazioni caratterizzate da un elevato rischio di contagio. In molti altri casi infatti, è sufficiente optare per un modello FFP2, o addirittura per una mascherina chirurgica usa e getta.

La differenza tra dpi e presidio a uso medico

Le mascherine usa e getta non possono venire considerate dispositivi di protezione individuali e non a caso vengono generalmente descritte come presidi ad uso medico. Questi modelli non garantiscono una protezione delle vie respiratorie di coloro che le indossano e vanno quindi utilizzate soprattutto per tutelare il prossimo.

Una mascherina chirurgica può dunque venire indossata in situazioni a basso rischio, come, ad esempio, durante una passeggiata all’aperto. Va infatti ricordato che, in questo momento storico, indossare la mascherina è sempre e comunque obbligatorio.

Il Ministero della Salute è stato molto chiaro in questo senso ed ha dichiarato l’obbligatorietà della mascherina anche in spazi aperti, nel caso in cui ci si trovi su suolo pubblico: questo vuol dire che la mascherina va indossata sia sul posto di lavoro che al supermercato; sia a bordo di un autobus che durante una semplice camminata in strada.

Come personalizzare la propria mascherina

Oltre la doppia mascherina, esistono altri modi per “potenziare” la capacità di filtraggio del proprio DPI all’occorrenza.

Uno di questi consiste nell’acquistare un modello di mascherina di stoffa con tasca interna. Questo genere di modelli presenta infatti un duplice vantaggio: da una parte può venire riutilizzato dopo il lavaggio; dall’altra la tasca interna di cui sopra può venire riempita all’occorrenza con un filtro FFP che verrà scelto in base alla necessità, in maniera tale da aumentare il livello di protezione soltanto quando necessario.