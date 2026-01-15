Bra, il nuovo stadio "Attilio Bravi" resta nel piano triennale in attesa del decollo definitivo

Nell’ambito del piano triennale dei lavori pubblici, programmato dalla Commissione lavori pubblici di Bra, il Comune inserisce e non dimentica tra gli impegni di investimento anche la realizzazione del rinnovato stadio Attilio Bravi della squadra, ora in Serie C Sky Wi-fi, dell’A.C. Bra.

Un’annosa questione, che ci si augura possa decollare, “compatibilmente con la pubblicazione di nuovi bandi di qualsiasi natura, vuoi regionale, vuoi di enti, che usciranno quasi sicuramente entro la primavera”, come ha spiegato l’assessore delegato Walter Gramaglia.

In più, oltre ai tempi lunghi nelle procedure, dovuti unicamente a vincoli economici, è arrivata recentemente l’ulteriore comunicazione da parte della Regione, che sa un po’ di “doccia fredda”, nell’aver negato lo scorso 22 dicembre (in una riunione tra il sindaco Fogliato, gli assessori Walter Gramaglia e Francesco Matera, il consigliere Ettore Sanino, con il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni) la possibilità di cofinanziare un investimento complessivo di 2milioni 616mila euro tramite mutuo.

La cifra, che originariamente ammontava a 2 milioni 370mila euro, varierà a 2milioni 626mila euro perché, oltre alle operazioni progettuali, vi rientreranno le spese tecniche (comprensive dei costi della direzione dei lavori e del collaudo dell’impianto). L’Amministrazione comunale ha già sviluppato, come spiegato qualche mese fa, il primo livello progettuale dell’impianto sportivo, già regolando i relativi costi di progettazione di fattibilità tecnico- economica di 85mila euro.

Ora, dato che la Regione non sarà disponibile per co-finanziare il progetto stadio, il Comune stanzierà comunque 700 mila euro tramite mutuo. La rimanente cifra di 1milione 900mila euro vorrà utilizzarla cogliendo opportunità economiche da bandi nazionali, regionali ed eventuali sponsor interessati.

“Il Comune vuole portare avanti il progetto per vedere realizzato il nuovo stadio – ha ribadito l’assessore Gramaglia -. Siamo pronti a chiarire le nostre linee di finanziamento, una volta che conosceremo anche il definitivo cofinanziamento. Intendo inoltre precisare che l’importo per il nuovo riqualificato stadio non è assolutamente ‘fuori scala’. Anzi, lo stadio di Sestri Levante, dove sta giocando attualmente l’A.C. Bra per le sfide casalinghe, ha speso addirittura di più rispetto a quanto da noi preventivato per l’Attilio Bravi. Le grosse cifre, nostro malgrado, provengono dall’esigenza di adeguarci alle norme imposte da Sky e Lega calcio”.