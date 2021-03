Villanova Mondovì, rotatoria di Madonna del Pasco. L'appello di Rocco Pulitanò: "Sia intitolata alla memoria di Alessandro Bessone"

Villanova Mondovì avrà finalmente la rotatoria sulla provinciale 243, un progetto importante e voluto da tempo per il quale la Provincia di Cuneo ha stanziato circa 200 mila euro e il comune 25 mila euro per l'illuminazione (leggi qui).

Dopo il sopralluogo al cantiere avvenuto ieri, venerdì 19 marzo, da parte della Provincia e del Comune, arriva il plauso da parte dell'ex consigliere provinciale, attuale consigliere ATL e consigliere comunale a Castelnuovo di Ceva, Rocco Pulitanò.

"Un ottimo risultato!" - commenta Pulitanò - "Avevamo iniziato a parlare del progetto quattro anni fa per intervenire a favore della sicurezza della comunità. L'opera era stata fortemente voluta da Alessandro Bessone, ex vice sindaco e assessore villanovese. Proprio per questa ragione voglio lanciare un appello al presidente della provincia, Federico Borgna e al sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco per dedicare la nuova rotatoria alla memoria di Alessandro Bessone e al suo impegno per il paese".