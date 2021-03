Servizi scolastici di Bra: certificazione sui pagamenti su web

Sono già disponibili sul sito web del Comune di Bra (Servizi on line/Servizi scolastici all’indirizzo https://www.comune.bra.cn.it) le certificazioni per il pagamento di servizi scolastici di competenza comunale, nonostante lo slittamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Accedendo con le credenziali personali, che consentono abitualmente di usufruire dei servizi connessi con il sistema di pre pagato “Spazio scuola” del sistema di istruzione cittadino, è possibile scaricare, stampare e salvare la certificazione da conservare a comprova delle detrazioni fiscali indicate nella dichiarazione dei redditi.



Le certificazioni sono relative ai pagamenti effettuati da parte di tutti coloro che hanno rispettato le scadenze o le modalità del sistema di pre pagato, mentre chi non è in regola con i pagamenti, oppure ha subito azioni esecutive per la riscossione coattiva del credito, dovrà richiedere la certificazione all’Ufficio Economato comunale scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it. A breve l’accesso al servizio sarà consentito anche con l’utilizzo delle credenziali SPID.