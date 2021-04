Come rendere bello il giardino risparmiando

Un giardino in perfette condizioni, è da sempre uno dei sogni di molte persone. I colori, le combinazioni di varietà che si possono utilizzare, i profumi e la pace che un giardino può offrire non hanno paragoni con nessun’altra opera di fai da te realizzata dall’uomo. Le idee per giardino fai da te presenti sui siti dedicati al giardinaggio sono molte, ma non sempre si è in grado di trovare quelle che meglio si adattano al proprio budget.



Per risparmiare sulle cure del giardino, è bene occuparsi in prima persona di tutte le azioni che sono necessarie a mantenere in perfette condizioni il giardino e le piante che lo compongo. Vediamo alcune semplici idee che si possono utilizzare in ogni situazione.

5 idee economiche per avere un magnifico giardino

Per chi è alla ricerca di un consiglio su come rendere più bello il proprio giardino, ecco 5 idee economiche che gli amici di vivodibenessere.it ci hanno regalato. Sulle pagine di questo progetto editoriale, sono presenti una serie di guide e di approfondimenti che permettono di vivere in maniera più salutare e suggerimenti su come prendersi cura della propria casa e del giardino.

1: Scegliere fiori e piante semplici da coltivare

Quando si ha intenzione di realizzare un giardino con poco budget, è bene rivolgere la propria scelta verso fiori e piante semplici da coltivare e che richiedono poche cure. Questo, permetterà di avere un maggior risparmio di soldi e attrezzature durante le varie operazioni che sono necessarie a mantenerle in perfetta salute.



Se al contrario si scelgono delle piante che richiedono cure particolari e fertilizzanti particolari, il costo necessario alla loro cura sarà sicuramente superiore a quello che si era andato a preventivare.

2: Rimuovere le erbacce

Le erbacce sono uno dei problemi più comuni nei giardini. Prima che queste vadano in seme, è bene estirparle dal proprio giardino. Erbe, fiori e piante che non sono tra quelle scelte al momento della semina, possono essere rimosse dal giardino per dare spazio e visibilità a quelle prescelte. Perché sprecare denaro e risorse con piante che non ne sono degne?



Per ridurre la possibilità che queste erbacce si riformino, è bene aggiungere del pacciame. È una soluzione attraente e pratica che riduce la comparsa di erbacce e piante varie. Avere meno erbacce, permette di risparmiare sul costo di irrigazione e di concimazione.

3: Aggiungere delle decorazioni al giardino

Pietre, vasi decorativi e statue possono essere delle decorazioni che impreziosiscono ogni tipologia di giardino. Aggiungere tali oggetti decorativi, riflette la propria personalità e aggiunge del carattere al proprio giardino.



Per essere sicuri che la composizione sia ben realizzata, è bene analizzarla con sguardo critico e riducendo al minimo i componenti che formano la composizione. Aggiungere troppi oggetti, di forme e colori troppo diversi tra loro è una scelta che porta ad un risultato non sempre di buon gusto

4: Sceglie di inserire erbe e fiori edibili

Le erbe e i fiori edibili sono una scelta ideale sia come abbellimento che come aggiunta quando si cucina una o più pietanze. Inoltre, molti fiori commestibili sono molto scenici e hanno un aroma piacevole.



Per andare a realizzare delle aiuole aromatiche si possono scegliere erbe come il prezzemolo a foglie ricce, l’erba cipollina, il timo o il basilico greco. Queste erbe non solo forniscono una variazione di colore al proprio giardino, ma sono in grado di aggiungere anche un’esperienza olfattiva ogni volta che vi si entra.

5: Scegliere erbe e fiori dal fogliame variegato

Per chi ha poco spazio o scelta limitata sulle piante da inserire nel proprio giardino, può aggiungere colore per migliorare la composizione scegliendo delle piante con delle foglie striate o con una pigmentazione atipica.Foglie e fiori con una texture particolare e differente, possono essere una scelta ideale per andare a creare variazioni cromatiche che possono impreziosire anche il più anonimo giardino.Tra le varietà ornamentali più belle non si può non citare la Sanseveria o la Mandevilla. Due piante semplice da coltivare, ma che possono regalare grandi soddisfazioni al momento della fioritura e con la particolare colorazione delle loro foglie.

Scegliendo con attenzione le piante e i fiori da inserire nel proprio giardino, si può andare a creare un progetto di rara bellezza e che potrà appagare il proprio sguardo. Il tutto, senza andare a ridurre di molto il proprio conto in banca.