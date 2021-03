Cambia la gestione di Villa Andrea, residenza per anziani di Roccaforte Mondovì: il 1° aprile il passaggio di consegna

Il 1 aprile avverrà la consegna delle chiavi tra la dott.ssa Giorgia Ghigo, proprietaria e direttrice “uscente” della Casa di riposo Villa Andrea e il nuovo titolare dr. Meo Aimone, professionista affermato nel mondo assistenziale cuneese già da lungo periodo, che subentrerà nella proprietà della RSA anche nelle vesti di Direttore della Struttura.

La famiglia Ghigo era proprietaria anche dell’immobile di Villa Andrea a Roccaforte Mondovì, utilizzato fino agli anni 90 come albergo, poi convertito in RSA dal 2002.

Il passaggio di consegna avviene in totale continuità con una gestione di tipo familiare, in un’ottica di prosecuzione incentrata sulla qualità della relazione, con il mantenimento di tutto il personale in forze, con la presenza quotidiana dei servizi di fisioterapia, animazione e sostegno psicologico.

La nuova gestione incrementerà il servizio riabilitativo fisioterapico ed introdurrà un’importante novità, diventando l’unica realtà sul territorio con il servizio infermieristico presente 24h/24: tale variazione incrementerà il numero del personale infermieristico professionale portandolo a 5 addetti. Il nuovo servizio offerto è uno sforzo importante volto a fornire maggiori garanzie agli Ospiti e alle loro famiglie.

L’amministrazione uscente ringrazia sentitamente tutto lo staff e le famiglie che hanno dimostrato fiducia in questo difficile periodo. Un grazie particolare alla direzione sanitaria, il Dr Roberto Vellone, con il quale Villa Andrea continuerà una proficua collaborazione.