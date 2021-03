Fossano: si è spenta Daniela Bertola, giovane mamma, esempio di forza e speranza

Una brutta malattia si è portata via Daniela Bertola, giovane mamma fossanese di 46 anni. Un male straziante con il quale Daniela combatteva, con tenacia e speranza, da tanto tempo ma che non le ha mai portato via il sorriso dalle labbra. Più volte questa tremenda battaglia sembrava vinta. Diverse sono state anche le visite in reparti specializzati di Milano, ma che purtroppo non l’hanno salvata da questo atroce destino.



In molti hanno voluto lasciare un messaggio o un commento sui social per ricordare la sua grande forza, la sua tenacia e il suo sorriso.

Commosso il ricordo del medico che l'ha seguita: “Oggi ha vinto di nuovo lui. Un' altra delle mie eroine che si spegne, un altro lutto, un altro giovane vedovo e due giovanissimi orfani. No, non c'è solo il Covid che ammorba l'aria, la guerra contro il male del secolo oggi segna un'altra sconfitta. Che sento anche mia, che sento tutta mia. Con lei, come con tutte, era cresciuta negli anni quella alleanza, quello spirito di condivisione, quella affettività reciproca che mutua il rapporto medico/paziente in una coalizione contro il nemico, in una intesa forte e schietta. Ho vissuto il coraggio incredibile di questa giovane donna, ho tratto io la forza per andare avanti dai suoi sorrisi, dai suoi ' ...speriamo...' , dalla sua fiducia incrollabile nella scienza, nella medicina, fino a pochi giorni or sono, quando anche le certezze svanivano ma la voglia di continuare a lottare, di aspettare quel nuovo farmaco, di non arrendersi sosteneva la sua voce negli ultimi messaggi sonori. Al giovane marito e ai giovanissimi figli abbozzo una consolazione: non temete di averla persa, oggi consolatevi del ricordo commosso, dell'esempio che vi ha lasciato” ha poi concluso.



Daniela lascia il marito, Andrea Boglione, i due figli Mattia e Sofia, i suoceri Egidio e Grazia, e le sorelle Marina e Milena. Questa sera, martedì 30 marzo alle ore 20, il rosario presso la chiesa dello Spirito Santo di Fossano, domani (mercoledì 31 marzo) alle 16.30 il funerale, sempre nella chiesa del borgo Nuovo.